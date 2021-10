In der 3. Liga runden der MSV Duisburg und Kaiserslautern am Montag den 13. Spieltag ab. Wo läuft das Spiel heute live im TV und STREAM?

Traditionsreiches Duell am 13. Spieltag der 3. Liga : Der MSV Duisburg hat am Montagabend den 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Los geht es heute um 19 Uhr .

Der Trend der beiden Mannschaften ist komplett gegensätzlich. Denn während Duisburg die letzten drei Spiele allesamt verloren hat, konnte sich der FCK nach schwachem Saisonstart fangen und ging in den jüngsten vier Partien jeweils als Sieger vom Platz.

Lautern hat sich dadurch in der Tabelle auch weit nach vorne geschoben, mit einem Sieg heute in Duisburg würde man auf Relegationsplatz drei springen. Der MSV hingegen rangiert auf Position 18 und steht im Keller schon enorm unter Druck.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute: TV, LIVE-STREAM und Co. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die 3. Liga am Montag live verfolgen könnt.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Die Daten zum Spiel

Begegnung MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb 3. Liga, 13. Spieltag Anstoß Montag, 25. Oktober, 19 Uhr Stadion Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Einige Spiele aus der 3. Liga werden live im Free-TV übertragen, das dürfte Euch bekannt sein. Aber zählt zu diesen auch Duisburg gegen Kaiserslautern?

Leider nicht . In den dritten Programmen der ARD läuft die 3. Liga nur samstags live , zwei bis drei Partien werden dann im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt. Duisburg vs. FCK wird also nicht live im Free-TV zu sehen sein.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern: Die 3. Liga heute live im TV sehen

Dennoch gibt es natürlich eine Möglichkeit, das tradiotionsreiche Aufeinandertreffen zwischen dem MSV und Lautern live im TV zu sehen. Denn wie alle Spiele aus der 3. Liga wird die Partie live bei Magenta Sport gezeigt.

Ab 18.45 Uhr beginnt beim Pay-TV-Sender der Telekom heute die Vorberichterstattung. Sobald ab 19 Uhr der Ball rollt, seht Ihr dann die vollen 90 Minuten von Duisburg vs. Kaiserslautern live bei Magenta Sport .

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV bei Magenta Sport sehen

Der Haken ist allerdings, dass Magenta Sport nicht kostenlos ist. Vielmehr muss man ein Abonnement abschließen, um die 3. Liga dort live zu sehen. Das entsprechende Paket kostet für Telekom-Kunden entweder 4,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 9,95 Euro monatlich im Monatsabo . Wer kein Telekom-Kunde ist, zahlt etwas mehr: Entweder 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder im Monatsabo 16,95 Euro monatlich.

Alle Informationen zu den Preisen und zum Abschließen des Abonnements bekommt Ihr HIER .

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute im LIVE-STREAM sehen: Geht das?

Wer unterwegs ist und nicht live am TV dabei sein kann, hat natürlich heutztutage auch die Möglichkeit, sich Duisburg gegen Kaiserslautern im LIVE-STREAM anzuschauen.

Der exklusive Anbieter ist auch im STREAM Magenta Sport . Eine kostenlose Übertragung gibt es also auch hier nicht, vielmehr braucht Ihr auch für den STREAM ein Abo bei Magenta Sport.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern live: Magenta Sport zeigt die 3. Liga heute im STREAM

Solltet Ihr ein solches abgeschlossen haben, ist die Übertragung von Duisburg gegen FCK im LIVE-STREAM identisch mit jener im TV. Auch hier beginnen die Vorberichte am Montag um 18.45 Uhr, ab 19 Uhr geht es dann auf dem grünen Rasen zur Sache. Die Informationen zu den Preisen für Magenta Sport findet Ihr weiter oben im Artikel.

MSV Duisburg vs. Kaiserslautern heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff erfahrt Ihr hier, mit welchen Aufstellungen der MSV Duisburg und der 1. FC Kaiserslautern heute ins Spiel gehen.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Auch der LIVE-TICKER ist eine Option für diejenigen, die über das Spielgeschehen bei Duisburg gegen Kaiserslautern auf dem Laufenden bleiben wollen.

Goal hat solch einen TICKER zum Spiel aus der 3. Liga im Programm. HIER gelangt Ihr direkt dorthin und erfahrt stets , was in Duisburg gerade so passiert.

