MSV Duisburg vs. Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur 3. Liga

In der 3. Liga ist Eintracht Braunschweig beim MSV Duisburg gefordert. Goal erklärt Euch, wie Ihr die Begegnung in TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

In der geben der und Eintracht Braunschweig heute den Startschuss für den 23. Spieltag. Während der Tabellenführer den knappen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Ingolstadt ausbauen möchte, laufen die Gäste inzwischen Gefahr, den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Anstoß der Begegnung ist um 19 Uhr in der MSV-Arena.

Insbesondere für den Duisburger Trainer Torsten Lieberknecht hat die heutige Begegnung mit Braunschweig einen besonderen Stellenwert. Über zehn Jahre lang - von 2008 bis 2018 - stand der 46-Jährige an der Seitenlinie der Löwen.

Im ersten Aufeinandertreffen in der Hinrunde setzte sich Duisburg mit 3:0 gegen Braunschweig durch. Ein Eigentor von Steffen Nkansah brachte die Zebras bereits in der 19. Minute auf die Siegerstraße, ehe Leroy-Jacques Mickels (81.) und Moritz Stoppelkamp (85.) kurz vor Schluss den Deckel draufmachten.

Mehr Teams

Seit dem 18. Spieltag konnte Eintracht Braunschweig nicht mehr gewinnen. Soll nun ausgerechnet gegen den Tabellenführer der Knoten platzen? Das Aufeinandertreffen mit dem MSV Duisburg wird heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Übertragung der 3. Liga!

MSV Duisburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Die Daten zur 3. Liga

Duell MSV Duisburg - Eintracht Braunschweig Datum Freitag, 07. Februar 2020 | 19 Uhr Ort Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Zuschauer 31.500 Plätze

MSV Duisburg vs. Eintracht Braunschweig: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Auch in der aktuellen Saison werden nicht alle Spiele der 3. Liga live im deutschen Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass sich ein Pay-TV-Sender die Rechte an allen Begegnungen gesichert hat. Manche Spiele laufen aber auch live im Free-TV auf den regionalen Sendern der ARD. Wie ist beim Aufeinandertreffen zwischen dem MSV Duisburg und Eintracht Braunschweig die Regelung?

Duisburg gegen Braunschweig im TV schauen - so funktioniert's

An dieser Stelle gibt es zunächst schlechte Nachrichten für alle Fans der beiden Vereine: Zwar darf die ARD 86 Begegnungen der 3. Liga live im TV zeigen, die Übertragungsrechte beschränken sich aber auf Samstagsspiele.

Das Duell zwischen dem MSV Duisburg und Eintracht Braunschweig wird heute somit nur auf MagentaSport zu sehen sein. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom ist Eure erste Anlaufstelle, um alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge zu sehen.

Bereits um 18.30 Uhr und somit eine halbe Stunde vor dem Anstoß begrüßt Euch Moderator Thomas Wagner zu den Vorberichten, ehe Kommentator Christian Straßburger ab 19 Uhr die gesamten 90 Minuten aus der MSV-Arena am Mikrofon begleiten wird.

Es gibt jedoch einen Haken: Kunden der Telekom können das Angebot für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement 4,99 Euro monatlich. Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt dagegen 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

MSV Duisburg vs. Eintracht Braunschweig heute im LIVE-STREAM sehen: Wer überträgt die 3. Liga?

Neben der TV-Übertragung habt Ihr heute auch die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen Duisburg und Braunschweig im LIVE-STREAM zu schauen. Auch um die Spiele der 3. Liga unterwegs zu verfolgen, seid Ihr bei MagentaSport an der richtigen Adresse. Die Berichterstattung des Pay-TV-Senders ist nämlich nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet verfügbar.

Auf www.magentasport.de müsst Ihr Euch zunächst einloggen und könnt anschließend die Begegnung live schauen. Auch im LIVE-STREAM geht der Pay-TV-Anbieter um 18.30 Uhr auf Sendung. Bild und Ton sind dabei identisch mit der TV-Übertragung, auch die Konditionen sind im Internet die gleichen wie für das TV-Abo. Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

MSV Duisburg gegen Eintracht Braunschweig heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Eintracht Braunschweig zu Gast beim MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Ihr möchtet kein zusätzliches Abonnement abschließen, um über die Ereignisse in der 3. Liga auf dem Laufenden zu bleiben? Der LIVE-TICKER von Goal zur Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und Eintracht Braunschweig liefert Euch detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen.

Bereits 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir, Euch mit den wichtigsten Informationen auf die Partie einzustimmen. Doch mit unseren schnellen Aktualisierungen bleibt Ihr auch während der 90 Minuten immer auf dem neuesten Stand. Und das Beste? Wie unser gesamtes Angebot ist auch der LIVE-TICKER völlig kostenlos.

Duisburg gegen Braunschweig heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Berichterstattung in der Übersicht