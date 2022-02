In der 3. Liga stehen sich am 25. Spieltag der MSV Duisburg und Borussia Dortmund II gegenüber. Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag, 6. Februar 2022, um 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Wie die Vorzeichen stehen, wo eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM stattfindet und Ihr Highlights sowie einen LIVE-TICKER findet, hat GOAL für Euch recherchiert und aufgeschrieben.

Schon seit Jahren zählt die 3. Liga zu den spannendsten Meisterschaften, nahezu jede Spielzeit kämpfen noch mehrere Teams bis zum letzten Spieltag um die Aufstiegsränge. Der MSV Duisburg wird in der Saison 2021/22 aller Voraussicht nach nicht um die begehrten Ränge mitspielen. Nach 24 absolvierten Partien steht der Verein aus dem Ruhrpott auf dem 16. Tabellenplatz, jüngst setzte es eine 3:6-Heimpleite gegen den VfL Osnabrück - ein Sieg gegen die zweite Mannschaft des BVB gerät da schon fast zur Pflichtaufgabe.

Doch die Zweitvertretung von Borussia Dortmund wird es dem Lokalrivalen keineswegs leicht machen. Bereits in der Hinrunde setzte es für den MSV eine 1:4-Niederlage gegen den BVB II, der sich mit 35 Zählern auf einem komfortablen neunten Tabellenplatz befindet und über ein solides Polster auf die Abstiegsränge verfügt - eine mehr als respektable Zwischenbilanz für den Regionalliga-Aufsteiger.

Gelingt den Duisburgern die Wende oder feiert Borussia Dortmund II den zweiten Saisonsieg über den MSV? Klarheit haben wir am Sonntagnachmittag - und so seid Ihr live dabei.

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) II: Läuft die 3. Liga live im Free-TV?

Während nahezu alle nationalen und internationalen Top-Wettbewerbe nur mit einem Abonnement bei einem Streamingdienst oder Pay-TV-Sender zu sehen sind, stellt die 3. Liga dahingehend eine Ausnahme dar.

Pro Spieltag sind mehrere Partien im frei empfangbaren Fernsehen auf den regionalen Programm der ARD verfügbar. Allerdings betrifft dies am 25. Spieltag nicht das Match zwischen Duisburg und dem BVB II, sondern die Partien Zwickau gegen Kaiserslautern und Havelse gegen Meppen.

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Läuft die 3. Liga bei Sky, DAZN oder Magenta Sport?

Um das Ruhrpott-Duell live sehen zu können, ist demnach ein Abo notwendig. Doch wer zeigt das Spiel - DAZN, Pay-TV-Sender Sky oder doch Magenta Sport, der Streamingdienst der Telekom?

Die Unternehmen DAZN und Sky teilen sich die Bundesliga-Rechte auf, Ersteres strahlt zudem die meisten Partien der Champions League aus. Beim Münchner Pay-TV-Sender läuft hingegen der DFB-Pokal oder die Premier League. Doch die 3. Liga zeigt keiner der beiden Anbieter, sondern Magenta Sport. Dank einer Kooperation mit der Plattform OneFootball kann das Spiel auch dort via Pay-per-View angesehen werden.

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute: 3. Liga im Pay-TV und LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Den Streamingdienst der Telekom könnt Ihr sowohl über Pay-TV als auch über einen LIVE-STREAM abrufen. Wollt Ihr das Angebot via Pay-TV nutzen, müsst Ihr Euch eines der Pakete von MagentaTV buchen. Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu erhalten, loggt Ihr Euch auf einem Endgerät Eurer Wahl bei der App ein und wählt die passende Übertragung.

In beiden Fällen kommt Ihr um ein kostenpflichtiges Abo allerdings nicht herum. Wer bereits einen bestehenden Vertrag mit der Telekom hat, zahlt für Magenta Sport im Monatsabo 9,95 Euro bzw. umgerechnet 4,95 Euro pro Monat im Jahresabo. Seid Ihr noch kein Telekom-Kunde, kostet Euch das Monatsabo 16,95 Euro und das Jahresabo umgerechnet 9,95 Euro.

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute: Highlights und LIVE-TICKER zur 3. Liga

Die Highlights könnt Ihr via Magenta Sport abrufen. Falls Ihr dort kein Abo habt, greift auf OneFootball, YouTube, die Website der Sportschau oder den DFB zurück - dort werdet Ihr ebenfalls fündig und könnt die kurzen Clips sogar kostenfrei abrufen.

Zudem stellt Euch GOAL wie gewohnt einen LIVE-TICKER zur Verfügung. Nahezu in Echtzeit tickern wir die wichtigsten Ereignisse, damit Ihr keine entscheidenden Szenen verpasst.

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Die Aufstellungen

So spielt Duisburg:

Weinkauf - Feltscher, Knoll, Steurer, Kwadwo - Stierlein, Fleckstein, Yeboah, Jander, Stoppelkamp- Hettwer

Die Aufstellung der Dortmunder:

Unbehaun - Papadopoulos, Dams, Pfanne - Viet, Pherai, Hober, Pohlmann, Taz - Njinmah, Tattermusch