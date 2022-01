MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der 3. Liga

Wir befinden uns am 22. Spieltag in der 3. Liga. In einer der drei Sonntagspartien trifft der MSV Duisburg um 14 Uhr daheim auf den 1. FC Saarbrücken. Damit kommt es zum Duell zwischen dem Drittletzten und dem Sechsten, wobei die Zebras und die Molschder 20 und 34 Punkte mitnahmen. Im ersten Saisonduell gelang ein Heimsieg.

Der MSV Duisburg feierte am 14. Januar im ersten Auftritt nach der Weihnachtspause einen 1:0-Auswärtserfolg in Havelse. Damit kehrte das Team von Hagen Schmidt nach vier Partien auf die Siegerstraße zurück. Nach drei Niederlagen gegen 1860, Waldhof Mannheim und Freiburg II verabschiedeten sich die Zebras mit einem Heimremis gegen Verl aus dem Vorjahr.

Die Gäste mussten sich am Folgetag in Osnabrück mit 1:2 geschlagen geben. Damit ist der 1. FC Saarbrücken, der sich unmittelbar vor der Weihnachtspause zuhause gegen Havelse mit einem Punkt begnügen musste, seit zwei Liga-Auftritten sieglos. Und diese Trendwende kam völlig überraschend, denn zuvor gelangen der Elf von Uwe Koschinat vier Dreier am Stück.

Am 22. Spieltag in der 3. Liga tritt der MSV Duisburg heute um 14 Uhr daheim gegen den 1. FC Saarbrücken an. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken Datum: Sonntag, 23. Jänner 2022 Uhrzeit: 14 Uhr Stadion: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Ausstrahlungsrechte an der 3. Liga berechtigen die dritten Programme der ARD dazu, in jeder Runde einige Spiele im Free-TV zu zeigen. Die involvierten Sender hängen von den Teams und von deren Herkunft ab. Aber wie steht es um die Übertragung des Duells Duisburg vs. Saarbrücken?

MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch diesbezüglich keine erfreulichen Neuigkeiten übermitteln. Und das liegt daran, dass Magenta Sport die alleinigen Rechte für das Spiel MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken hält. Genau genommen trifft das auf alle Drittliga-Partien zu. Infolgedessen könnt Ihr Euch nur einen Bruchteil der Spiele, die samstags um 14 Uhr stattfinden, kostenfrei ansehen.

MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken heute live im TV bei Magenta Sport

Demnach benötigt Ihr für das Ansehen der Partie zwischen den Zebras und den Molschdern im Fernseher ein Abonnement bei Magenta Sport. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Jahres- und einem Monatsvertrag entscheiden. Mit der erstgenannten Option müsst Ihr zwar eindeutig mehr auf den Tisch legen, aber Ihr spart bis zu 7 Euro pro Monat. Überdies hängen die Preise vom Telekom-Status ab. Als Kunden zahlt Ihr respektive 60 Euro und 9,95 Euro. Für alle anderen kosten die Abos 120 Euro und 169,95 Euro. Hier hat der Pay-TV-Sender alle Infos zum Thema zusammengetragen.

Zusätzlich zur 3. Liga könnt Ihr Euch bei Magenta Sport fußballtechnisch die Frauen-Bundesliga ansehen. Hierbei könnt Ihr bei Euch bei mindestens zwei gleichzeitig stattfindenden Partien genauso gut die Konferenz aussuchen. Überdies erstreckt sich das Angebot auch auf die Basketball-EuroLeague, die BBL, die HBL und die DEL. Doch schreibt Euch jetzt einmal die Schlüsselinfos zur Übertragung von MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken auf:

MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr kein TV-Gerät habt, könnt Ihr Euch die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken im LIVE-STREAM ansehen. Genauer gesagt überträgt Magenta Sport sein gesamtes Sportangebot ebenso über das Internet. Ihr könnt auf diese Alternative nicht ausschließlich mit einem PC oder Notebook, sondern auch mit einem Smartphone oder Tablet zurückgreifen.

Obendrein müsst Ihr für das Anschauen des Spiels zwischen den Zebras und den Molschdern nicht gezwungenermaßen Kunden des Pay-TV-Senders sein. Denn: Er kooperiert mit der Fußball-Plattform OneFootball und daher könnt Ihr auf deren App einzelne Spiele miterleben. Hierfür müsst Ihr 2,99 Euro pro Begegnung auf den Tisch legen.

Bei MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zusätzlich könnt Ihr, wenn auch ohne TV-Bilder, mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zur Begegnung MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken am Ball bleiben. Dort informieren wir Euch zu sämtlichen Treffern, Torchancen, Ein- sowie Auswechslungen und Gelben sowie Roten Karten.

MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Aufstellung Duisburg:

Weinkauf - Feltscher, Knoll, Steurer - Bakalorz, Stierlin - Pusch, Yeboah, Stoppelkamp, Kwadwo - Ademi

Aufstellung Saarbrücken:

Batz - Ernst, Boeder, Zellner, Krätschmer - Jänicke, Zeitz - Scheu, Jacob, Günther-Schmidt - Grimaldi