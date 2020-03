MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung der 3. Liga heute

Den Startschuss in den 27. Spieltag geben heute Duisburg und Magdeburg. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der 3. Liga im TV und im LIVE-STREAM.

Diese Begegnung zu Beginn des 27. Spieltages verspricht eine Menge Spannung: Während der nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ein Erfolgserlebnis braucht, um die Tabellenführung in der zu verteidigen, kann der abstiegsgefährdete 1. FC Magdeburg nach nur einem Sieg in den letzten zehn Spielen jeden Punkt gebrauchen. Anstoß ist heute um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Die strauchelnden Zebras mussten am letzten Wochenende gegen den SV Meppen ein 0:1 (0:0) hinnehmen, zuvor hatte der Tabellenführer bereits gegen Waldhof Mannheim (2:3) und gegen den FSV Zwickau (0:1) verloren. Den Gästen aus Magdeburg ist dagegen mit einem 6:2 (2:1) gegen das Schlusslicht Carl-Zeiss Jena ein Befreiungsschlag gelungen. Nun liegt es am Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz, den Aufschwung auch gegen den MSV Duisburg zu bestätigen.

Ihr möchtet wissen, auf welchem Sender das Aufeinandertreffen zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Magdeburg heute live gezeigt / übertragen wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga im TV und im LIVE-STREAM.

Duisburg gegen Magdeburg: Das Duell in der 3. Liga in der Übersicht

Duell MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg Datum Freitag, 06. März 2020 | 19 Uhr Ort Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Zuschauer 31.500 Plätze

MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Für alle Liebhaber der 3. Liga, die sich auf eine Übertragung des Aufeinandertreffens im Fernsehen gefreut haben, gibt es an dieser Stelle gute Nachrichten: Indem sich ein Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte am deutschen Unterhaus gesichert hat, ist die Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Magdeburg heute live im deutschen Fernsehen zu sehen.

In der aktuellen Saison werden manche Duelle der 3. Liga auch live im Free-TV auf den regionalen Sendern der ARD übertragen. Es stellt sich daher die Frage, ob die Freitagsspiele ebenfalls von dieser Regelung betroffen sind und Duisburg gegen Magdeburg somit auch im WDR und MDR gezeigt wird. Goal liefert Euch die Antworten.

Duisburg gegen Magdeburg heute live im TV schauen - so funktioniert's

Das Aufeinandertreffen zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Magdeburg könnt Ihr heute wie gewohnt auf MagentaSport verfolgen. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt in dieser Saison die Übertragungsrechte und sollte Eure erste Anlaufstelle sein, um alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge zu sehen.

Bereits um 18.30 Uhr und somit eine halbe Stunde vor dem Anstoß begrüßt Euch Moderator Thomas Wagner zu den Vorberichten, ehe Kommentator Christian Straßburger ab 19 Uhr am Mikrofon übernehmen wird. Als Experte steht ihm der ehemalige MSV-Trainer Rudi Bommer zur Seite.

Einziger Haken: Kunden der Telekom können das Angebot zwar zunächst für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement aber 4,99 Euro monatlich. Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt dagegen 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr die Begegnung zwischen Duisburg und Magdeburg auch unterwegs streamen. Bei der Berichterstattung im LIVE-STREAM seid Ihr jedoch ebenfalls auf MagentaSport angewiesen. Das liegt daran, dass nur 86 Spiele der 3. Liga live im Free-TV gezeigt werden dürfen und sich an dieser Regelung auch im Internet nichts ändert.

Duisburg gegen Magdeburg heute im LIVE-STREAM von MagentaSport

Der Pay-TV-Anbieter der Telekom ist seit letzter Saison die Heimat der 3. Liga und stellt seine Berichterstattung nicht nur im Fernsehen, sondern auch im LIVE-STREAM zur Verfügung. Auf der Homepage des Senders müsst Ihr Euch zunächst einloggen und könnt anschließend Duisburg vs. Magdeburg live schauen.

Auch im LIVE-STREAM geht MagentaSport heute um 18.30 Uhr auf Sendung. Die gelieferten Bilder sind dabei identisch mit der TV-Übertragung, auch die Konditionen im Internet sind die gleichen wie beim TV-Abo. Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Der 1. FC Magdeburg bei Tabellenführer MSV Duisburg: Die 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Parallel zur Übertragung beim Pay-TV-Sender MagentaSport könnt Ihr das Duell zwischen Duisburg und Magdeburg zudem im LIVE-TICKER verfolgen. Neben anderen (Sport-)Webseiten berichtet auch Goal über die Begegnungen in der 3. Liga und wird Euch heute über die Ereignisse in der MSV-Arena auf dem Laufenden halten.

Bereits ab 20 Minuten vor dem Anstoß könnt Ihr Euch in unserem LIVE-TICKER die wichtigsten Informationen zum Aufeinandertreffen zwischen Duisburg und Magdeburg abholen. Sobald die beiden Teams den Rasen betreten, liefern wir Euch detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER, der wie alle Inhalte auf dieser Seite für Euch kostenlos ist. Möchtet Ihr unser Angebot lieber auf Euren mobilen Geräten verfolgen, könnt Ihr Euch zudem die Goal-App im iTunes-Store und Google-Play-Store herunterladen.

Duisburg gegen Magdeburg heute live im Free-TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga im Überblick