Als Real-Trainer Jose Mourinho Mesut Özil mithilfe von Dortmunds Marcel Schmelzer Anweisungen gab

Özil hört die Anweisungen des Trainers nicht? Kein Problem - zumindest, wenn man Mourinho heißt. Dieser nutzte hierzu tatsächlich Gegner Schmelzer.

In Champions-League-Spielen, in denen die besten Mannschaften Europas aufeinandertreffen, entscheiden oft Kleinigkeiten. Ein Stellungsfehler, ein unbedachter Fehlpass, ein individuelles taktisches Versäumnis - im falschen Moment können diese banal wirkenden Unachtsamkeiten ein Spiel binnen Sekunden entscheiden. Überragende Teams verstehen es, Fehler sofort zu bestrafen.

An diesem 5. November 2012 trafen im Santiago Bernaubeu zwei dieser überragenden Teams aufeinander. Real Madrid, der größte Verein der Welt, empfing in der Gruppenphase den amtierenden deutschen Meister Borussia Dortmund. Was dennoch zunächst nicht wie ein Spiel auf Augenhöhe klingt, muss im damaligen Kontext betrachtet werden: Der BVB war auf dem Zenit der Klopp-Ära, Double-Sieger und sollte es in dieser Saison gar ins Champions-League-Finale schaffen.

Real Madrid vs. BVB: Auf einmal hörte Schmelzer Mourinho neben sich

Das erste Aufeinandertreffen in Dortmund hatten die Schwarz-Gelben mit 2:1 für sich entschieden. Marcel Schmelzer, seines Zeichens Linksverteidiger und zudem einer der Protagonisten dieser Geschichte, hatte den Signal-Iduna-Park durch einen späten Siegtreffer explodieren lassen.

Eine gute Woche später stand ebenjener Schmelzer an der Seitenlinie des Santiago Bernabeu und wollte einen Einwurf ausführen. Er dürfte sich vermutlich fast wenig erschrocken haben, als er plötzlich die Stimme von Jose Mourinho direkt neben seinem Ohr vernahm. Und der Trainer der Madrilenen rief nicht etwa Anweisungen in Richtung seiner Spieler, sondern sprach tatsächlich direkt mit Schmelzer selbst.

Champions League: Schmelzer teilt Özil tatsächlich Mourinhos Anweisungen mit

Natürlich wollte 'The Special One' dem Linksverteidiger des Gegners keine Tipps geben. Vielmehr war der Portugiese wieder einmal kreativ geworden. Sein Spielmacher Mesut Özil hörte im tosenden Lärm des gigantischen Stadions nämlich nicht, was ihm sein Trainer seit Minuten mitzuteilen versuchte. Schneller sollte er sein und weiter vorn spielen, so dachte Mourinho.

Weil der Deutsche ihn schlicht nicht verstehen konnte, teilte er diese taktischen Instruktionen eben Schmelzer mit - mit der Bitte, dieser solle das Angesprochene doch bitte auch Özil mitteilen. Was schon bis dahin skurril klingt, wird noch dadurch getoppt, dass Schmelzer dies dann auch tatsächlich tat. Bei der nächsten Begegnung auf dem Platz gab er seinen Gegenspieler Özil mitten in der Partie durch, was sein Trainer ihm akustisch nicht vermitteln konnte. Der Spielmacher schaute irritiert in Richtung Mourinho, welcher das Manöver per Handzeichen bestätigte.

BVB schlägt Real im Halbfinale der Champions League, verliert am Ende aber im Endspiel gegen Bayern

Es sind Kleinigkeiten, die ein Champions-League-Spiel entscheiden können, das wusste auch Mourinho. Das Spiel endete nach langem Rückstand für seine Blancos noch 2:2 - dank eines Özil-Treffers in der 89. Minute. Hatte der Kniff also das Spiel entschieden? Nein, Marcel Schmelzer muss sich heute nicht vorwerfen lassen, seine Mitspieler durch seine Gutmütigkeit um zwei Punkte gebracht zu haben: Özils Treffer resultierte aus einem direkten Freistoß.

Ohnehin qualifizierten sich beide Teams am Ende für die K.-o.-Phase. Wie bereits erwähnt, schaffte es der BVB ins Finale der Königsklasse , wo man dem FC Bayern unterlag. Im Halbfinale schlug man allerdings - wie könnte es anders sein - Real Madrid. Und bei Lewandowskis entscheidender Vier-Tore-Gala beim 4:1 im Hinspiel hätte Mourinho wohl keine noch so innovative Idee helfen können.