So seht Ihr Motherwell gegen Hibernian mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Schottland Premier League - Spielwoche 15 28. Nov. 2026 - 12:45 Fir Park

Motherwell empfängt Hibernian im Fir Park zu einem Spiel der schottischen Premiership. In der Tabelle liegen nur zwei Plätze zwischen den Teams.

Motherwell unter Alfred Johansson steht auf Platz elf und geht nach einer 1:2-Niederlage gegen die Rangers am 21. November in die Partie. In den vergangenen fünf Ligaspielen gelang nur ein Sieg: ein 1:0 gegen St. Mirren am 31. Oktober.

Hibernian steht unter der Leitung von Marink Reedijk auf Platz neun und geht mit neuem Selbstvertrauen ins Spiel. Am Dienstagabend gewann das Team mit 2:1 gegen Dundee, nachdem es zuvor bei Dundee United eine deutliche 0:4-Niederlage kassiert hatte.

Motherwell spielte in den vergangenen Wochen gegen Dundee United und St. Johnstone unentschieden. Für die Gastgeber gilt es nun, aus solchen Remis Siege zu machen. Ende Oktober verlor Motherwell zudem mit 0:2 gegen Heart of Midlothian.

Hibernian zeigte schwankende Leistungen, hat aber bewiesen, dass das Team auswärts Tore erzielen und gewinnen kann. Am 7. November gelang ein 4:0 gegen Aberdeen, am 1. November warf Hibernian Hearts mit einem 2:1-Sieg aus dem League Cup.

Die Teams trafen in diesem Jahr bereits mehrfach aufeinander. Das jüngste Duell im August gewann Motherwell. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr über das Spiel wissen müsst.

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