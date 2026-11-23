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Italien Serie A - Spielwoche 12 23. Nov. 2026 - 14:45 Stadio Brianteo

Monza und Fiorentina treffen am Montag, 23. November, um 20.45 Uhr im Stadio Brianteo aufeinander. Die Partie bildet den Abschluss des 12. Spieltags der Serie A. Beide Teams suchen nach Konstanz, ihre Tabellenplätze erlauben keine Nachlässigkeit.

Monza hat vier der letzten fünf Ligaspiele verloren. Die jüngste Niederlage, ein 0:1 gegen Atalanta, bestätigte die schwierige Phase der Mannschaft aus der Brianza. Das 4:0 gegen Cagliari Mitte Oktober bleibt der einzige Sieg in jüngerer Zeit.

Fiorentina hatte einen schwierigen Saisonstart, zeigte in den vergangenen Wochen aber Anzeichen einer Erholung. Das 4:2 bei Sassuolo und die beiden 2:2-Unentschieden gegen Atalanta und Juventus brachten wichtige Punkte. Das 2:2 gegen Juventus ist das jüngste Ergebnis.

Paolo Vanoli hat bereits gezeigt, dass er die Ausrichtung während eines Spiels ändern kann. In der Brianza muss er entscheiden, wie er die vorhandene Offensivqualität am besten nutzt. Monza braucht seinerseits Punkte, um sich aus einer unangenehmen Tabellenlage zu befreien.

Der Ausgang ist offen: Keines der beiden Teams kann sich einen weiteren Ausrutscher leisten. Hier findet Ihr alle Informationen zu Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream.

Neuigkeiten zu den Teams

Das von Matteo Paro trainierte Monza muss auf die verletzten Yvan Kouadio Maye und Michael Folorunsho verzichten. Auch Ivan Juric steht auf der Ausfallliste, er ist gesperrt. In der voraussichtlichen Startelf steht Toernqvist im Tor, vorne spielen Mota, Toure und Varela.

Fiorentina von Paolo Vanoli fehlen Marin Pongracic und Fabiano Parisi, gesperrt ist niemand. In der voraussichtlichen Startelf steht De Gea im Tor, Mastantuono, Njie und Pedro Gonçalves spielen hinter Pellegrino. Weitere Informationen folgen näher am Anstoß.

Aktuelle Form

Monza hat in den letzten fünf Serie-A-Spielen einen Sieg und vier Niederlagen verbucht. Die jüngste Partie ging mit 0:1 gegen Atalanta verloren, während Napoli im Brianteo mit 4:1 gewann. Das 4:0 gegen Cagliari bleibt der einzige Sieg in diesem Zeitraum. Insgesamt hat die Mannschaft aus der Brianza acht Tore erzielt und zehn kassiert.

Fiorentina kommt auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis ist ein 2:2 gegen Juventus. Zuvor gab es ein 4:2 bei Sassuolo und ein 2:2 gegen Atalanta. Die Niederlagen setzte es gegen Inter (1:2) und Como (1:3). Fiorentina hat zehn Tore erzielt und elf kassiert.

Direkte Duelle

Das letzte Duell fand am 13. Januar 2025 statt, als Monza Fiorentina in der Serie A mit 2:1 besiegte. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist völlig ausgeglichen: Beide Teams gewannen zweimal, dazu kam ein 2:2-Unentschieden im September 2024. Auch bei den Toren herrscht Gleichstand: acht auf jeder Seite.

Tabelle

Monza steht in der Serie A auf Platz 18 und damit in der Abstiegszone. Fiorentina liegt auf Rang 15, knapp vor den letzten drei Plätzen. Der Abstand zwischen beiden Teams ist gering, und das Ergebnis kann die Stimmung auf beiden Seiten verändern.