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Italien Serie A - Spielwoche 12 23. Nov. 2026 - 14:45 Stadio Brianteo

Monza und Fiorentina treffen am Montag, 23. November, um 20.45 Uhr im Stadio Brianteo aufeinander. Die Partie bildet den Abschluss des 12. Spieltags der Serie A. Beide Teams suchen nach Konstanz, ihre Tabellenpositionen lassen keine Nachlässigkeit zu.

Monza hat vier seiner letzten fünf Ligaspiele verloren. Die jüngste 0:1-Niederlage gegen Atalanta bestätigte die schwierige Phase des Teams aus der Brianza. Das 4:0 gegen Cagliari Mitte Oktober bleibt der einzige Sieg in jüngerer Zeit.

Fiorentina hatte einen mühsamen Saisonstart, zeigte in den vergangenen Wochen aber Anzeichen einer Erholung. Das 4:2 bei Sassuolo und die beiden 2:2 gegen Atalanta und Juventus brachten wichtige Punkte. Das 2:2 gegen Juventus ist das jüngste Ergebnis.

Paolo Vanoli hat bereits bewiesen, dass er seine taktische Ausrichtung während eines Spiels ändern kann. In der Brianza muss er entscheiden, wie er die vorhandene Offensivqualität am besten nutzt. Monza braucht seinerseits Punkte, um sich aus einer unangenehmen Tabellenlage zu befreien.

Eine Prognose fällt schwer: Keines der beiden Teams kann sich einen weiteren Fehltritt leisten. Hier findest du alle Informationen zu Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream.

Neuigkeiten zu den Teams

Das von Matteo Paro trainierte Monza muss auf die verletzten Yvan Kouadio Maye und Michael Folorunsho verzichten. Auch Ivan Juric fehlt: Er steht auf der Liste der Gesperrten. In der voraussichtlichen Startelf steht Toernqvist im Tor, während Mota, Toure und Varela den Angriff bilden.

Bei Paolo Vanolis Fiorentina fehlen Marin Pongracic und Fabiano Parisi, gesperrt ist niemand. In der voraussichtlichen Startelf steht De Gea zwischen den Pfosten; Mastantuono, Njie und Pedro Gonçalves spielen hinter Pellegrino. Weitere Informationen folgen näher am Anpfiff.

Aktuelle Form

Monza verbuchte in den letzten fünf Serie-A-Spielen einen Sieg und vier Niederlagen. Die jüngste Partie ging mit 0:1 gegen Atalanta verloren, während Napoli im Brianteo mit 4:1 gewann. Das 4:0 gegen Cagliari bleibt der einzige Sieg in diesem Zeitraum. Insgesamt erzielte das Team aus der Brianza acht Tore und kassierte zehn.

Fiorentina kommt auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis ist ein 2:2 gegen Juventus. Zuvor gab es ein 4:2 bei Sassuolo und ein 2:2 gegen Atalanta. Die Niederlagen gab es gegen Inter (1:2) und Como (1:3). Fiorentina erzielte zehn Tore und kassierte elf.

Direkte Duelle

Das letzte Duell fand am 13. Januar 2025 statt, als Monza Fiorentina in der Serie A mit 2:1 besiegte. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist völlig ausgeglichen: Beide Teams gewannen zweimal, hinzu kam ein Unentschieden, das 2:2 im September 2024. Auch bei den Toren herrscht Gleichstand: acht auf jeder Seite.

Tabelle

Monza steht in der Serie A auf Platz 18 und damit auf einem Abstiegsplatz. Fiorentina ist 15. und liegt knapp vor den letzten drei Teams. Der Abstand zwischen beiden ist gering, und das Ergebnis kann die Stimmung auf beiden Seiten verändern.