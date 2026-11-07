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Italien Serie A - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

Monza gegen Atalanta wird exklusiv auf DAZN übertragen. Nachfolgend findest du die Details zum Abonnement und dazu, wie du das Spiel live verfolgen kannst.

Atalanta von Maurizio Sarri ist am elften Spieltag der Serie A bei Monza von Ivan Juric im Stadio Brianteo zu Gast. Atalanta reist in die Brianza und muss dringend eine Entwicklung umkehren, die in den vergangenen Wochen eine besorgniserregende Wendung genommen hat.

Atalanta durchlebt keine ruhige Phase. Nach der deutlichen 0:3-Heimniederlage gegen Parma in der Liga kam die Mannschaft aus Bergamo in der Conference League gegen Kairat Almaty nur zu einem 1:1. In den letzten fünf Pflichtspielen gab es keinen Sieg, während die Abwehr weiterhin in alarmierender Regelmäßigkeit Chancen zulässt.

Sarri muss weiterhin mit einer langen Verletztenliste zurechtkommen. Zu den Ausfällen zählen Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie und Gaetano. Der toskanische Trainer setzt im Angriff erneut auf Krstovic als zentrale Anspielstation, unterstützt von De Ketelaere und Rowe.

Monza geht dagegen mit drei Niederlagen in Folge in diese Partie, weiß aber, dass es die schwierige Phase des Gegners ausnutzen kann. Juric muss auf Pessina, Ziolkowski, Folorunsho und Kouadio Maye verzichten. Die Mannschaft aus der Brianza hat in den vergangenen Wochen jedoch gezeigt, dass sie auf Schwierigkeiten reagieren kann.

In der Tabelle steht Atalanta auf Platz 13, Monza ist 18. Für beide Mannschaften geht es in dieser Partie um weit mehr als die drei Punkte.

Nachfolgend findest du alle Informationen dazu, wie du das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen kannst.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Monza-Trainer Juric muss auf Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho und Yvan Kouadio Maye verzichten. Die voraussichtliche Startelf der Mannschaft aus der Brianza besteht aus Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota und Varela.

Auf der anderen Seite muss Sarri die Ausfälle von Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie und Gaetano auffangen. In der voraussichtlichen Startelf von Atalanta steht Carnesecchi im Tor, dahinter bilden Obric, Bernasconi, Zappacosta und Scalvini die Abwehr. Ederson und Pasalic spielen im Mittelfeld, Rowe, De Ketelaere und Zalewski auf der offensiven Mittelfeldreihe hinter Krstovic.

Aktuelle Form

Monza geht mit einer schwierigen Bilanz in diese Partie: ein Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen in den letzten fünf Ligaspielen. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage gegen Bologna, davor ein deutliches 1:4 gegen Napoli. Der einzige Lichtblick in diesem Zeitraum war der 4:0-Erfolg gegen Cagliari. In fünf Spielen erzielte die Mannschaft aus der Brianza elf Tore und kassierte 15 Gegentreffer.

Atalanta steht in den letzten fünf Pflichtspielen bei null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gab es in der Conference League ein 1:1 gegen Kairat Almaty, davor eine 0:3-Niederlage gegen Parma in der Serie A. Atalanta erzielte in den letzten fünf Spielen neun Tore und kassierte zwölf Gegentreffer. Die Unentschieden beim 4:4 gegen Frosinone und beim 2:2 gegen Fiorentina zeigen die defensiven Schwächen der Mannschaft deutlicher als jede andere Zahl.

Direkter Vergleich

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften war im Mai 2025, als Atalanta in der Serie A auswärts im Stadio Brianteo mit 4:0 gewann. In den letzten fünf offiziellen Duellen fällt die Bilanz klar zugunsten der Mannschaft aus Bergamo aus: vier Siege für Atalanta und einer für Monza. Atalanta erzielte in den Ligaduellen zwölf Tore und kassierte nur zwei. Der einzige Erfolg Monzas im Datensatz stammt aus dem Freundschaftsspiel im August 2025, das Monza mit 2:1 gewann.

Tabelle

In der Tabelle der Serie A steht Monza auf Platz 18, Atalanta auf Platz 13.