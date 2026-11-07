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Italien Serie A
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Monza gegen Atalanta heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Monza - Atalanta Bergamo
Monza
Atalanta Bergamo
Italien Serie A

So sehen Sie die Serie-A-Partie zwischen Monza und Atalanta: Anstoßzeit und Neuigkeiten zu den Teams

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crest
Italien Serie A - Spielwoche 11
Stadio Brianteo

Monza gegen Atalanta wird exklusiv auf DAZN übertragen. Im Folgenden erfährst du, wie du ein Abo abschließt und das Spiel live verfolgst.

Atalanta von Maurizio Sarri gastiert am elften Spieltag der Serie A bei Ivan Jurics Monza im Stadio Brianteo. Atalanta reist mit der dringenden Notwendigkeit in die Brianza, eine Entwicklung umzukehren, die in den vergangenen Wochen eine besorgniserregende Richtung genommen hat.

Atalanta durchlebt keine ruhige Phase. Nach der deutlichen 0:3-Heimniederlage gegen Parma in der Liga kam die Mannschaft aus Bergamo in der Conference League gegen Kairat Almaty nur zu einem 1:1. Wettbewerbsübergreifend blieb sie in den vergangenen fünf Spielen ohne Sieg, während die Abwehr weiterhin mit alarmierender Regelmäßigkeit Chancen zulässt.

Sarri muss weiterhin mit einer langen Verletztenliste zurechtkommen. Zu den Ausfällen zählen Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie und Gaetano. Der Trainer aus der Toskana setzt im Angriff erneut auf Krstovic als zentrale Anspielstation, unterstützt von De Ketelaere und Rowe.

Monza geht dagegen mit drei Niederlagen in Folge in die Partie, weiß aber, dass es die schwierige Phase des Gegners ausnutzen kann. Juric muss auf Pessina, Ziolkowski, Folorunsho und Kouadio Maye verzichten. Die Mannschaft aus der Brianza hat in den vergangenen Wochen jedoch gezeigt, dass sie auf Schwierigkeiten reagieren kann.

In der Tabelle belegt Atalanta Platz 13, Monza steht auf Rang 18. Für beide Mannschaften geht es in diesem Spiel um weit mehr als die drei Punkte.

Im Folgenden findest du alle Informationen dazu, wie du das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen kannst.

Team-News

Monza vs Atalanta Bergamo Aufstellungen

3-4-2-1
Monza crest
Monza
MON
Aufstellung
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
4-3-3
Noel TörnqvistNoel TörnqvistE. KouadioE. KouadioL. LucchesiL. LucchesiS. GoglichidzeS. GoglichidzeI. ToureI. ToureE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroL. ColomboL. ColomboJ. RobinsonJ. RobinsonR. MangasR. MangasM. MoutM. MoutG. VarelaG. VarelaM. CarnesecchiM. CarnesecchiS. KolasinacS. KolasinacL. BernasconiL. BernasconiD. ZappacostaD. ZappacostaG. ScalviniG. ScalviniM. PasalicM. PasalicE. ElmasE. ElmasÉdersonÉdersonN. KrstovicN. KrstovicN. ZalewskiN. ZalewskiC. De KetelaereC. De Ketelaere
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
3-4-2-1
Monza

Startelf

Atalanta Bergamo

Ersatzspieler

Trainer

  • I. Juric
  • M. Sarri

Jurics Monza muss auf Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho und Yvan Kouadio Maye verzichten. Die voraussichtliche Startelf besteht aus Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota und Varela.

Auf der anderen Seite muss Sarri die Ausfälle von Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie und Gaetano auffangen. In der voraussichtlichen Startelf von Atalanta steht Carnesecchi im Tor, davor verteidigen Obric, Bernasconi, Zappacosta und Scalvini. Ederson und Pasalic spielen im Mittelfeld, Rowe, De Ketelaere und Zalewski unterstützen Krstovic im offensiven Mittelfeld.

Monza

Verletzungen und Sperren

Atalanta Bergamo

Aktuelle Form

MON

MON - Form

LAZ
N3-1
CGL
S4-0
TOR
N3-2
NAP
N1-4
BOL
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ATA

ATA - Form

AJX
N2-0
FRC
U4-4
FIO
U2-2
PAR
N0-3
KAL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Monza geht mit einer schwierigen Bilanz in die Partie: ein Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen in den vergangenen fünf Ligaspielen. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage gegen Bologna, davor ein deutliches 1:4 gegen Napoli. Der einzige Lichtblick in diesem Zeitraum war der 4:0-Sieg gegen Cagliari. In fünf Spielen erzielte Monza elf Tore und kassierte 15 Gegentreffer.

Atalanta kommt in den vergangenen fünf Pflichtspielen auf keinen Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt stand in der Conference League ein 1:1 gegen Kairat Almaty, davor gab es in der Serie A eine 0:3-Niederlage gegen Parma. Atalanta erzielte in den vergangenen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwölf Gegentreffer. Die Unentschieden beim 4:4 gegen Frosinone und beim 2:2 gegen Fiorentina verdeutlichen die defensiven Schwächen der Mannschaft besser als jede andere Zahl.

Direkter Vergleich

Head to Head

MonzaUnentschiedenAtalanta Bergamo
0
0
5
Klub Freundschaftsspiele
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
2
Monza badge
Monza
MON
1
END
Italien Serie A
Monza badge
Monza
MON
0
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
4
END
Italien Serie A
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
2
Monza badge
Monza
MON
0
END
Italien Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
2
END
Italien Serie A
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
3
Monza badge
Monza
MON
0
END
2Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Mai 2025 statt, als Atalanta in der Serie A auswärts im Stadio Brianteo mit 4:0 gewann. Die Bilanz der vergangenen fünf offiziellen Begegnungen spricht klar für die Mannschaft aus Bergamo: vier Siege für Atalanta gegenüber einem Sieg für Monza. Atalanta erzielte in den Ligaduellen zwölf Tore und kassierte nur zwei. Monzas einziger Sieg im Datensatz stammt aus dem Testspiel im August 2025, das die Mannschaft mit 2:1 gewann.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
11920259+1629
U
S
S
S
S
2
AS RomAS RomROM
118303110+2127
S
S
S
U
S
3
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
N
S
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
S
N
S
N
U
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
S
S
S
S
N
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
S
N
N
N
N
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
114341814+415
U
N
S
U
N
11
FC TurinFC TurinTOR
114251517-214
U
N
N
S
S
12
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
103251620-411
N
U
U
N
S
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
U
N
N
N
S
15
AC FlorenzAC FlorenzFIO
102261523-88
S
U
N
N
N
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
N
S
U
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
N
N
N
N
N
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
19
VenedigVenedigVEN
11209821-136
S
N
N
N
S
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
N
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Tabelle der Serie A belegt Monza Platz 18, während Atalanta auf Rang 13 steht.

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