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Italien Serie A - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

Monza gegen Atalanta wird exklusiv auf DAZN übertragen. Im Folgenden erfährst du, wie du ein Abo abschließt und das Spiel live verfolgst.

Atalanta von Maurizio Sarri gastiert am elften Spieltag der Serie A bei Ivan Jurics Monza im Stadio Brianteo. Atalanta reist mit der dringenden Notwendigkeit in die Brianza, eine Entwicklung umzukehren, die in den vergangenen Wochen eine besorgniserregende Richtung genommen hat.

Atalanta durchlebt keine ruhige Phase. Nach der deutlichen 0:3-Heimniederlage gegen Parma in der Liga kam die Mannschaft aus Bergamo in der Conference League gegen Kairat Almaty nur zu einem 1:1. Wettbewerbsübergreifend blieb sie in den vergangenen fünf Spielen ohne Sieg, während die Abwehr weiterhin mit alarmierender Regelmäßigkeit Chancen zulässt.

Sarri muss weiterhin mit einer langen Verletztenliste zurechtkommen. Zu den Ausfällen zählen Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie und Gaetano. Der Trainer aus der Toskana setzt im Angriff erneut auf Krstovic als zentrale Anspielstation, unterstützt von De Ketelaere und Rowe.

Monza geht dagegen mit drei Niederlagen in Folge in die Partie, weiß aber, dass es die schwierige Phase des Gegners ausnutzen kann. Juric muss auf Pessina, Ziolkowski, Folorunsho und Kouadio Maye verzichten. Die Mannschaft aus der Brianza hat in den vergangenen Wochen jedoch gezeigt, dass sie auf Schwierigkeiten reagieren kann.

In der Tabelle belegt Atalanta Platz 13, Monza steht auf Rang 18. Für beide Mannschaften geht es in diesem Spiel um weit mehr als die drei Punkte.

Im Folgenden findest du alle Informationen dazu, wie du das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen kannst.

Team-News

Jurics Monza muss auf Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho und Yvan Kouadio Maye verzichten. Die voraussichtliche Startelf besteht aus Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota und Varela.

Auf der anderen Seite muss Sarri die Ausfälle von Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie und Gaetano auffangen. In der voraussichtlichen Startelf von Atalanta steht Carnesecchi im Tor, davor verteidigen Obric, Bernasconi, Zappacosta und Scalvini. Ederson und Pasalic spielen im Mittelfeld, Rowe, De Ketelaere und Zalewski unterstützen Krstovic im offensiven Mittelfeld.

Aktuelle Form

Monza geht mit einer schwierigen Bilanz in die Partie: ein Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen in den vergangenen fünf Ligaspielen. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage gegen Bologna, davor ein deutliches 1:4 gegen Napoli. Der einzige Lichtblick in diesem Zeitraum war der 4:0-Sieg gegen Cagliari. In fünf Spielen erzielte Monza elf Tore und kassierte 15 Gegentreffer.

Atalanta kommt in den vergangenen fünf Pflichtspielen auf keinen Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt stand in der Conference League ein 1:1 gegen Kairat Almaty, davor gab es in der Serie A eine 0:3-Niederlage gegen Parma. Atalanta erzielte in den vergangenen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwölf Gegentreffer. Die Unentschieden beim 4:4 gegen Frosinone und beim 2:2 gegen Fiorentina verdeutlichen die defensiven Schwächen der Mannschaft besser als jede andere Zahl.

Direkter Vergleich

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Mai 2025 statt, als Atalanta in der Serie A auswärts im Stadio Brianteo mit 4:0 gewann. Die Bilanz der vergangenen fünf offiziellen Begegnungen spricht klar für die Mannschaft aus Bergamo: vier Siege für Atalanta gegenüber einem Sieg für Monza. Atalanta erzielte in den Ligaduellen zwölf Tore und kassierte nur zwei. Monzas einziger Sieg im Datensatz stammt aus dem Testspiel im August 2025, das die Mannschaft mit 2:1 gewann.

Tabelle

In der Tabelle der Serie A belegt Monza Platz 18, während Atalanta auf Rang 13 steht.