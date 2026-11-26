So seht Ihr Montenegro U17 gegen Chile U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren virtuellen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren virtuellen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Montenegro U17 trifft in der Gruppe J der U17-WM auf Chile U17. Der Spielort steht noch nicht fest.

Montenegro braucht ein gutes Ergebnis. Nach einer 1:2-Niederlage gegen Algerien im jüngsten Spiel, auf die ein 1:1 gegen die Dominikanische Republik gefolgt war, steht das Team auf dem vierten Gruppenplatz.

Die Niederlage gegen Algerien machte einen schwierigen Monat noch schwerer. Montenegro verlor in der Qualifikation zur Europameisterschaft außerdem mit 3:6 gegen Polen und 1:6 gegen England. In den letzten fünf Spielen kassierte das Team 15 Gegentore.

Chile geht als Gruppenzweiter in die Partie, musste zuletzt aber ebenfalls einen Rückschlag hinnehmen. Nach einem 4:2 zum Turnierauftakt gegen Algerien verlor das Team mit 1:2 gegen die Dominikanische Republik.

Der Auftaktsieg zeigte, dass Chile viele Tore erzielen kann. Auch die Gruppentabelle spricht vor diesem Spiel für das Team. Montenegro dürfte der 1:0-Sieg gegen die Ukraine Anfang des Monats Zuversicht geben, dass es kompakt stehen und punkten kann.

Das ist bislang zur Übertragung des Spiels bekannt.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Montenegro U17 gegen Chile U17 liegen derzeit nicht vor. Sobald TV-Sender und Livestream bestätigt sind, ergänzen wir die Angaben.

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