So sehen Sie Montenegro gegen Lettland mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 Stadion Pod Goricom

Montenegro empfängt Lettland im Stadion Pod Goricom in Podgorica zu einem Gruppenspiel der Liga C der UEFA Nations League. Die beiden Mannschaften gehen mit unterschiedlicher Form in die Partie.

Die Mannschaft von Mirko Vucinic führt die Gruppe 2 an und hat sich im bisherigen Verlauf der Nations League in guter Form gezeigt. In den vergangenen Wochen gelangen ihr Siege gegen Lettland und Armenien. Die einzigen Punkte ließ Montenegro bei einem torlosen Unentschieden gegen Armenien am 5. Oktober liegen.

Lettland reist in deutlich weniger überzeugender Verfassung an. Die Mannschaft von Paolo Nicolato hat ihre letzten vier Spiele verloren, darunter das Hinspiel gegen Montenegro am 2. Oktober und die Partie gegen Zypern am 5. Oktober, beide mit 1:2.

Montenegro hat in dieser Nations-League-Spielzeit regelmäßig getroffen und in jeder seiner Partien im Wettbewerb ein Tor erzielt. Lettland hatte dagegen Schwierigkeiten in der Defensive und blieb in zwei seiner letzten vier Spiele ohne eigenen Treffer.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für Montenegro. Mit einem weiteren Heimsieg will die Mannschaft ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Montenegro gegen Lettland live zu sehen.

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