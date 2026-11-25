Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Mit dem 19-Jährigen hätten die Schwaben ein gutes Geschäft machen können - doch eine Verletzung macht den Plan zunichte.

Die Kaufpflicht bei Mirza Catovic, der vom VfB Stuttgart an den FC Barcelona ausgeliehen ist, kann nach der schweren Verletzung des Teenagers in dieser Saison angeblich nicht mehr greifen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach kann der 19-Jährige bis zum Sommer nicht mehr auf die erforderliche Anzahl an Spielen oder Minuten kommen, damit er fest zu den Katalanen wechselt. Catovic hatte sich am Samstag bei seinem Einsatz für die zweite Barca-Mannschaft gegen die Espanyol-Reserve in Spaniens vierter Liga einen Wadenbeinbruch zugezogen, der ihn rund vier Monate zuschauen lassen wird. Außerdem war das Syndesmoseband betroffen. Am Mittwoch berichtete Barca, dass die erforderliche Operation bereits bei Catovic erfolgt sei.

Damit muss der VfB, bei dem Catovic noch bis 2029 unter Vertrag steht, die 3,5 Millionen Euro abschreiben, die als Kaufpflicht zwischen den beiden Klubs im vergangenen Sommer ausgehandelt worden waren. Beim VfB kam Catovic zuvor ausschließlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, die in der 3. Liga antritt. Bei den Profis von Trainer Sebastian Hoeneß stand er zwar einige Male im Spieltagskader, zu einem Einsatz kam es aber nicht.

Bislang absolvierte Catovic in dieser Saison neun Pflichtspiele für den FC Barcelona Atletic, wobei er bei seinem Startelfdebüt im September sofort die gelb-rote Karte sah. Dennoch eroberte er sich im defensiven Mittelfeld einen Stammplatz im Team von Trainer Juliano Belletti, dem brasilianischen Ex-Profi Barcelonas.

Werbung Werbung

Catovic absolvierte bislang drei Länderspiele für Deutschlands U20-Nationalmannschaft. Wie es für ihn auf Klubebene weitergeht, ist nach der schweren Verletzung nicht klar. Bei den Stuttgartern hat inzwischen mit Yannik Spalt ein weiterer Youngster seinen Durchbruch auf der Catovic-Position auf der Sechs geschafft.