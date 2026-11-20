Monaco gegen Auxerre mit einem VPN sehen

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber besuchen. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Monaco empfängt Auxerre im Stade Louis II zu einer Ligue-1-Partie, bei der für beide Teams an entgegengesetzten Enden der Tabelle viel auf dem Spiel steht.

Monaco unter Filipe Luis steht in der Ligue 1 auf Platz sieben und muss neben den Aufgaben in der Liga auch die Conference League bewältigen. Dort gelangen zuletzt zwei Siege in Folge gegen Freiburg und Nordsjaelland. In der Liga waren die Leistungen wechselhaft, doch zu Hause ist Monaco weiterhin schwer zu schlagen.

Auxerre reist in schlechter Verfassung nach Monaco. Die Mannschaft von Will Still hat drei ihrer letzten fünf Ligue-1-Spiele verloren und dabei zehn Gegentore kassiert. Eine 1:5-Klatsche gegen Straßburg und eine 0:1-Niederlage gegen Paris FC ließen Auxerre auf Platz 14 zurückfallen. Auswärts braucht das Team dringend ein gutes Ergebnis.

Auch der direkte Vergleich macht Monaco Mut. Der Klub gewann drei der letzten fünf Duelle, darunter ein 4:2 zu Hause im Februar 2025 und einen 3:0-Sieg bei Auxerre im September 2024.

Auxerre gewann im September 2025 allerdings auswärts mit 2:1 gegen Monaco und kann dem Gastgeber durchaus Probleme bereiten. Angesichts des weiteren Saisonverlaufs wirkt dieser Sieg inzwischen jedoch wie eine ferne Erinnerung.

Weitere Informationen dazu, wo Ihr Monaco gegen Auxerre live sehen könnt, findet Ihr im Folgenden.

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