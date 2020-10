Moldawien U21 gegen Deutschland U21 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die EM-Qualifikation übertragen

In der U21 EM-Qualifikation trifft Deutschland auf Moldawien. Goal erklärt Euch, wie die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Im Zuge der EM-Qualifikation trifft die deutsche U21 auf das Nachwuchsteam Moldawiens. Die Partie wird um 18.15 Uhr im Stadionul Zimbru (Chisinau) angepfiffen.

Die Deutschen sind aktuell Zweiter in der Gruppe 9, einen Punkt hinter Tabellenführer . Gegen den Tabellenletzten aus Moldau muss heute also ein Sieg her.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Moldawien U21 gegen U21 heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese offiziell sind.

Moldawien U21 gegen Deutschland U21 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : U21 EM-Qualifikation

: U21 EM-Qualifikation Datum : 09.10.2020

: 09.10.2020 Uhrzeit : 18.15 Uhr

: 18.15 Uhr Ort: Chisinau

Moldawien U21 gegen Deutschland U21 heute live im TV

Die Partie der U21 wird heute live und über die vollen 90 Minuten im Free-TV übertragen! Möglich macht das ein Tochtersender von ProSieben, nämlich ProSiebenMaxx. Der Privatsender wird bereits ab 17.45 Uhr auf Sendung gehen. ProSiebenMaxx ist für jeden von Euch frei empfangbar, allerdings werdet Ihr wohl ein bisschen durch Eure Senderliste scrollen müssen, um die Übertragung zu finden.

Moldawien U21 gegen Deutschland U21 heute live im LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist, der kann sich das Spiel auch im LIVE-STREAM ansehen. Der Sportsender "ran" von ProSieben streamt die EM-Quali für Euch live! Hier gibt’s den Link, der Euch direkt zum Livestream von "ran" bringt. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung und ebenso kostenlos. Den Stream könnt Ihr entweder über den Browser verfolgen oder über die "ran-App", die Ihr gratis im jeweiligen Store herunterladen könnt.

Moldawien U21 gegen Deutschland U21 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese öffentlich sind.

Moldawien U21 gegen Deutschland U21 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Moldawien U21 bisher 5 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Deutschland U21 1 Siege 3 1 Remis 1 4 Tore 11 2,4 Mio. Euro Marktwert 76,7 Mio. Euro A. Carastoian (350 Tsd. Euro) wertvollster Spieler R. Baku (7 Mio. Euro)

Moldawien U21 gegen Deutschland U21 heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick

Moldawien U21 gegen Deutschland U21 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Tabelle Gruppe 9