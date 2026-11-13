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UEFA Nations League C
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Zimbru Stadium
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Moldau gegen Kasachstan heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Moldawien - Kasachstan
Moldawien
Kasachstan
UEFA Nations League C

Alles, was Ihr wissen müsst: So seht Ihr Moldau gegen Kasachstan heute in der UEFA Nations League C live.

So seht Ihr Moldau gegen Kasachstan mit einem VPN

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Spielvorschau

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UEFA Nations League C - Spielwoche 5
Zimbru Stadium

Moldau empfängt Kasachstan im Zimbru-Stadion in Chisinau zu einem Spiel der UEFA Nations League C, das für beide Mannschaften mit Blick auf die Gruppentabelle von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Lilian Popescu geht mit einem Sieg aus dem Hinspiel im Oktober in diese Partie. Der 2:1-Auswärtserfolg in Kasachstan dürfte Moldau für das Heimspiel Selbstvertrauen geben. Die bisherige Nations-League-Saison verlief wechselhaft: Vor und nach diesem Sieg gab es Niederlagen gegen die Slowakei. Doch das Publikum im Zimbru-Stadion wird die Mannschaft dabei unterstützen, an das positive Ergebnis anzuknüpfen.

Kasachstan, trainiert von John van't Schip, spielte zuletzt 2:2 gegen die Färöer. Das Ergebnis setzte eine wechselhafte Serie einer Mannschaft fort, der es in dieser Gruppe schwerfällt, mehrere gute Ergebnisse nacheinander zu erzielen.

Moldau steht in Gruppe 3 auf dem dritten Platz, Kasachstan auf dem vierten. Beide Mannschaften stehen damit unter Druck, vor dem Ende der Gruppenphase Punkte zu holen und ihre Tabellenposition zu verbessern.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel live zu sehen.

Team-News und Kader

Moldawien vs Kasachstan Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • L. Popescu

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