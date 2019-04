Irak-Talent Mohanad Ali soll Angebote von Manchester United und Juventus abgelehnt haben

Der 18-jährige Mohanad Ali wird seit der Asienmeisterschaft bei diversen Top-Klubs gehandelt. Der Iraker will aber wohl nicht nach Europa wechseln.

Der 18-jährige Iraker Mohanad Ali hat offenbar Angebote von mehreren europäischen Top-Klubs abgelehnt. Das behauptet Wahab Al-Taei, Vizepräsident von Alis Verein Al-Shorta SC, im irakischen Sender Dijlah TV. Demnach strebe der Teenager vielmehr aus persönlichen Gründen einen Transfer nach an.

" , und Lissabon haben Angebote für Ali abgegeben. Aber er weigert sich und bevorzugt aus familiären Gründen einen Wechsel zu Al-Ain“, so Al-Taei. Auch Bundesligist und der SCC Neapel wurden in der Vergangenheit mit dem Angreifer in Verbindung gebracht. "Wir versuchen, ihn zu überzeugen, dass er nach Europa gehen sollte", sagte der Vizepräsident Al-Taei weiter.

Mohanad Ali überzeugte bei der Asienmeisterschaft

Alis Berater Christian Emile hatte bereits im Januar bei Tuttomercatoweb erklärt: "Es ist logisch, dass Ali das Interesse von verschiedenen Klubs in Europa und aus arabischen Ländern weckt. Wir werden in aller Ruhe eine Entscheidung treffen, wenn die Zeit reif dafür ist."

Ali war nach starken Auftritten an der Asienmeisterschaft Anfang dieses Jahres auf die Beobachtungslisten europäischer Vereine gelangt. Der Mittelstürmer hatte dort in vier Spielen zwei Tore geschossen.