Mohamed Salah: Real Madrid und Juventus blitzen wohl bei Liverpool ab

Trotz angeblichen Mega-Angeboten von Juventus Turin und Real Madrid denkt der FC Liverpool nicht an einen Abschied von Angreifer Mohamed Salah.

Mohamed Salah wird auch in der kommenden Saison für Champions-League-Sieger spielen. Die Reds sollen Transfer-Offerten von und abgelehnt haben. Dies berichtet der Mirror.

Demnach habe Liverpool den beiden europäischen Spitzenteams trotz Angeboten in Höhe von 150 Millionen Pfund (168 Millionen Euro) eine Absage erteilt. Salah wolle in jedem Fall noch eine Saison für die Reds auflaufen, ehe er erneut über seine Zukunft nachdenkt. Der Vertrag des Ägypters läuft noch bis 2023.

FC Liverpool: Auch Sadio Mane deutet Verbleib an

Seit seinem Wechsel im Jahr 2017 von der für 42 Millionen Euro lief Salah in 104 Pflichtspielen für das Team von Jürgen Klopp auf. Dabei traf er 71 Mal und legte 29 Treffer auf.

Zudem soll auch sein Sturmpartner Sadio Mane weiter für die Reds auflaufen. Mane, der in der Saison 2018/19 wie Salah 26 Mal traf, sei glücklich und denke nicht an einen Wechsel. Auch der Kontrakt des Senegalesen endet erst in vier Jahren.