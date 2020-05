Mohamed Salah lacht über Gerücht über Liverpool-Abgang

Mohamed Salah macht sich über die Berichterstattung in England lustig und zeigt, was er vom aufkommenden Gerücht über seinen Abgang hält.

Mohamed Salah vom hat belustigt auf eine Diskussion über seinen möglichen bevorstehenden Abgang von den Reds reagiert. Der Ägypter antwortete auf die Frage 'Behalten oder verkaufen?' von Sky Sports auf Instagram mit drei Lach-Smileys.

Während Salah selbst das Thema auf diese Weise beendete, versuchte sein Berater Ramy Abbas auf Twitter, mit Fakten zu zeigen, dass der Offensivspieler beim LFC bestens aufgehoben ist und gar nicht wechseln möchte. "In dieser Saison ist Mohamed Salah der Top-Scorer des Teams in der Premier League und der ", schrieb der Berater.

Salah ist zweifacher Torschützenkönig in der Premier League

"Seitdem er 2017 zu Liverpool gekommen ist, hat er immer den Goldenen Schuh gewonnen - und er ist nicht mal ein Mittelstürmer", meinte Abbas.

In 144 Pflichtspielen für Liverpool, seitdem er von der Roma an die Anfield Road gewechselt ist, hat Salah bislang 91 Tore für den Klub erzielt und sich zweimal in Folge die Torschützenkrone in der englischen Liga gesichert.