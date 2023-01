Mohamed Salah, Gehalt beim FC Liverpool: Wie viel Geld verdient er pro Woche und pro Jahr?

Mo Salah vom FC Liverpool ist einer der besten Fußballer der Premier League - das lässt er sich natürlich auch gut bezahlen.

Lange haben die Reds im Sommer verhandelt, am Ende hat es dann geklappt: Superstar Mohamed Salah hat seinen Vertrag beim FC Liverpool verlängert. Gerade im Hinblick auf den Transfer von Sadio Mané zum FC Bayern war diese Verlängerung für Klopp und Co. besonders wichtig.

Klar ist aber auch: Ein Spieler vom Kaliber eines Salah lässt sich seine Dienste fürstlich entlohnen. Liverpool muss also tief in die Tasche greifen, um den Ägypter zu bezahlen. Aber wie tief genau?

Wie viel Geld verdient Mohamed Salah tatsächlich? GOAL verrät es euch!

Mohamed Salah - wie viel Geld verdient er beim FC Liverpool pro Woche?

Genaue Zahlen veröffentlichen Fußballklubs in der Regel nicht, wenn es um die Gehälter ihrer Profis geht. Daher gibt auch vom FC Liverpool keine detaillierte Angabe über das Gehalt von Mo Salah.

Allerdings lassen sich solche Fakten in der heutigen Medienwelt nicht mehr komplett geheim halten. Laut The Athletic verdient der 30-Jährige rund 350.000 britische Pfund pro Woche, durch Boni steigt diese Summe auf rund 400.000 Pfund an. Dies deckt sich mit den Informationen anderer Medien wie beispielsweise der Daily Mail.

Wie viel Geld ist das in Euro umgerechnet? In der mitteleuropäischen Währung bekommt Salah pro Woche mindestens 400.000, eher aber 450.000 Euro.

Mohamed Salah beim FC Liverpool: Gehalt pro Jahr

Das Jahresgehalt des Ägypters kann man sich nun ausrechnen. Es beläuft sich ohne Boni auf rund 19 Millionen Euro, mit Zusätzen auf stolze 21,6 Millionen Euro per annum.

Damit ist Salah nicht nur einer der bestbezahlten Fußballer der Premier League, sondern der Welt. Nur die Mega-Stars Kevin de Bruyne und Erling Haaland verdienen in der Liga wohl mehr - Haaland mit rund 51 Millionen Euro pro Jahr allerdings dann auch gleich deutlich mehr. Im europaweiten Vergleich liegen die PSG-Megastars Lionel Messi, Neymar und vor allem Kylian Mbappé vor dem Ägypter.

Wie viel verdient Mohamed Salah pro Woche und Jahr? Sein Gehalt im Überblick