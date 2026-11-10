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Matthias Sammer kann die kontroversen Aussagen von Bayern Münchens Patron Uli Hoeneß über Jamal Musiala in gewisser Weise nachvollziehen.

"Natürlich geht es auch um monetäre Gesichtspunkte. Und ich habe Uli Hoeneß nie anders kennengelernt, als dass er diese Punkte auch dann so deutlich benennt", erklärte der Europameister von 1996 in der Sky-Sendung 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk'. "Das kann man jetzt entweder gut finden oder weniger gut finden. Uli nimmt darauf keine Rücksicht. Er ist der Erste, der diesen Jungen über alles schützen würde, gegen alles, das ist gar keine Frage. Und auf der anderen Seite aber ist der Verein auch sein Junge."

Aus Sicht eines Vereins sei es "so was von legitim" einen Spieler zu bitten, auf Gehalt zu verzichten, falls dieser über längere Zeit nicht zur Verfügung stünde. "Wir leben ja nicht im Märchenland", so Sammer, der Hoeneß eine klare Strategie in dessen Vorgehen attestiert. "Möglicherweise hat es sogar schon Gespräche mit der Musiala-Berater-Seite gegeben, die dann vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wie sie sich das vorgestellt haben".

Ob Hoeneß sich, dem Klub oder Musiala mit den Aussagen einen Gefallen getan habe, wollte Sammer indes nicht bewerten. "Weil solange und so toll wie Uli Hoeneß einen Verein geführt hat, das haben wir alle nicht geschafft. Und deshalb muss man beim Uli auch manchmal mit Themen zu einem Zeitpunkt rechnen, wo man denkt: ups."

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Schließlich gäbe es auf der Gegenseite auch den Fußballer Musiala, den Sammer "begnadet" und "Weltklasse" fände. "Ich muss sagen, in der Magengegend fühlt sich das nicht gut an, weil das speziell für Jamal selber natürlich auf der einen Seite eine Katastrophe ist."

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Der Klub-Patron des FCB hatte am Sonntag mit Aussagen zu Musiala aufhorchen lassen, in denen er einerseits Zweifel äußerte, ob der Offensivspieler angesichts seiner vielen Verletzungen jemals wieder an seine maximale Leistungsfähigkeit anknüpfen könne. Darüber hinaus äußerte er auch Bedenken, ob das Verhältnis von Jahresgehalt und erbrachten Leistungen bei Musiala noch stimmen würde.

Wann soll Jamal Musiala wieder für den FC Bayern spielen?

Musiala wurde nach seiner schweren Verletzung während der Klub-WM im Sommer 2025 immer wieder zurückgeworfen und laboriert seit Ende September an einem Muskelfaserriss. Zudem wurde im Zuge von zwei Zusammenbrüchen während der Vorbereitung auf die aktuelle Saison bekannt, dass der deutsche Nationalspieler unter einer neurologischen Dysfunktion leidet, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat. Dabei handelt es sich um eine Form epileptischer Anfälle.

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Die neuerliche Rückkehr Musialas auf den Platz soll nach der anstehenden Länderspielpause Ende des Monats erfolgen, wenn die Bayern am 21. November auf den 1. FC Köln treffen. Dann könnte laut Hoeneß auch Trainer Vincent Kompany, der zuletzt mit einer Hirnhautreizung sogar einige Tage im Krankenhaus verbrachte, wieder an der Seitenlinie stehen.

Getty Images

Musiala stand in der laufenden Spielzeit in erst vier Partien auf dem Platz. Beim 7:0-Kantersieg über Union Berlin gelangen ihm je ein Treffer und Assist, weitere Torbeteiligungen sprangen nicht heraus.