Mo Salah vs. Sergio Ramos: Was ist beim Champions-League-Finale 2018 zwischen den beiden Superstars passiert?

Im Finale der Champions League trifft heute Liverpool auf Real Madrid. GOAL erklärt, was 2018 zwischen Mo Salah und Sergio Ramos passierte.

In der Champions League findet heute endlich das Finale statt: Der FC Liverpool bekommt es mit Real Madrid zu tun. Anpfiff im Stade de France in Paris ist heute um 21.00 Uhr.

Internationale Rivalitäten gibt es nicht viele, gerade im Fußball - doch das heutige Duell hat bereits einiges zu bieten: Hier treffen nicht nur zwei der erfolgreichsten Teams aller Zeiten aufeinander (13 CL-Titel von Real Madrid, sechs vom FC Liverpool) - auch eines der merkwürdigeren Finals der letzten Jahre fand zwischen den beiden Teams statt.

Machen wir uns nichts vor: "Finale" heißt nicht unbedingt, dass auch Finale drinsteckt. In den letzten beiden Jahren gab es jeweils "nur" einen 1:0-Sieg und auch der Liverpool-Sieg gegen Tottenham im Jahr 2019 hätte auch mehr zu bieten haben können. Anders aber das Finale 2018 - hier gibt es einige interessante Geschichten zu berichten.

Sergio Ramos ist zwar nicht mehr bei Real Madrid - trotzdem lohnt sich ein Blick auf das Finale von vor vier Jahren. GOAL erklärt in diesem Artikel, was es mit dem Duell Salah - Ramos damals auf sich hatte.

Das Finale der Champions League heute live: Die Saison der Königsklasse 2021/22 im Überblick

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

GettyImages

Mohamed Salah vs. Sergio Ramos: Was passierte beim Champions-League-Finale 2018 zwischen den beiden Superstars?

Wir schreiben den 26. Mai 2018, Ort des Geschehens ist das Olympiastadion in Kiew. Nach den Halbfinalsiegen von Liverpool gegen die AS Rom und von Real Madrid gegen den FC Bayern München treffen also die beiden Traditionsklubs im Finale der Königsklasse aufeinander.

Das Spiel damals war übrigens, anders als das Finale 2022, nicht im deutschen Free-TV zu sehen - und das trotz deutscher Beteiligung: Mit Toni Kroos, Loris Karius und Emre Can (in der 83. Minute für James Milner bei Liverpool eingewechselt) gab es gleich drei deutsche Spieler im Finale, außerdem stand mit Jürgen Klopp ein deutscher Trainer an der Seitenlinie. Das waren die Startaufstellungen:

Finale 2018: 16 der 22 Spieler in den Startaufstellungen spielen noch heute für Real und Liverpool

Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Ronaldo

Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Ronaldo Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Milner, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Verletzte Sergio Ramos Mo Salah absichtlich? Die entscheidende Szene im CL-Finale 2018

Mit dabei: Sergio Ramos. Der damals 32-jährige Innenverteidiger war Kapitän der Madrilenen und sollte an diesem Abend eine große Rolle spielen. Bei einem Zweikampf im Mittelfeld, Mitte der ersten Halbzeit, riss Sergio Ramos nämlich den Superstar der Reds, Mo Salah, mit sich zu Boden.

Die Folge: Mo Salah landete krachend auf seiner linken Schulter, die Folge war ein Bänderriss im linken Schultergelenk. Für den Ägypter ging es natürlich nicht weiter, unter Tränen wurde der Stürmer ausgewechselt, für ihn kam Adam Lallana.

FC Liverpool vs. Real Madrid: So lief das Finale vor vier Jahren

Salah selber spricht vom "schlimmsten Moment" seiner Karriere: Schon in dem Moment, in dem er zu Boden fiel, spürte er sowohl starke Schmerzen in der Schulter, aber auch große Sorgen. "Ich war sauer und traurig, weil ich nicht mehr im Champions-League-Finale spielen konnte."

Dabei war das Finale geprägt von Verletzungen, die der Sport nicht sehen will: Auch Dani Carvajal, der Rechtsverteidiger von Real Madrid, wurde noch in der ersten Halbzeit unter Tränen verletzungsbedingt ausgewechselt.

Loris Karius mit "dem sportlich absoluten Tiefpunkt": So lief das Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool 2018

Und auch bei einer weiteren Verletzung spielte Sergio Ramos eine Hauptrolle: So hatte der Spanier dem Torhüter von Liverpool, Loris Karius, einen unbestraften Ellebogenschlag an die Schläfe gesetzt. Die Folge war eine Gehirnerschütterung beim deutschen Torwart.

Dieser machte in der Folge zwei Fehler, welche zu zwei Toren Reals führten (das 1:0 von Karim Benzema und das 3:1 von Gareth Bale). Auch wenn Karius die Gehirnerschütterung nicht als Ausrede für die Fehler gelten lassen will, gehen viele Expert:innen davon aus, dass die Tätlichkeit von Sergio Ramos ein ausschlaggebender Grund für die späteren Fehler war.

Sergio Ramos vs. Mo Salah und Loris Karius: Das Duell der Superstars

Sergio Ramos ist sich übrigens keiner Schuld bewusst: "Ich sehe die Szene nicht kritisch. Er hält meinen Arm zuerst. Ich lasse mich in die andere Richtung fallen, die Verletzung betrifft dann den anderen Arm. Und dann heißt es, ich hätte einen Judogriff angewandt", sagte er schon im Sommer 2018 zur Szene mit Mo Salah, und über Loris Karius kann der Innenverteidiger nur lachen: "Der Torwart sagt, dass er nach einem Zusammenstoß mit mir erschüttert war. Es fehlt nur noch, dass Roberto Firmino sagt, er sei erkältet, weil er einen Schweißtropfen von mir abbekam.“

Umso größer dürfte der Anreiz der Reds im Finale 2022 sein, sich zu rächen - wenn auch sportlich und nicht körperlich. Immerhin gibt es für die Gesundheit der Liverpool-Stars Entwarnung: Sergio Ramos spielt mittlerweile bei PSG (Paris Saint-Germain) - und auch wenn das Finale in Paris stattfindet: Die Wahrscheinlichkeit, dass Ramos heute Liverpool-Spieler verletzt, ist dann doch eher gering.

GettyImages

Sergio Ramos vs. Mo Salah im Jahr 2018: Wer zeigt heute das Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid im TV und LIVE-STREAM?

Mo Salah gegen Sergio Ramos ist ein Duell der Vergangenheit - wenn man sich Ramos' Alter und seine bisherige Verletzungshistorie anschaut, ist es auch gar nicht mal so sicher, ob die beiden jemals nochmal zusammen auf dem Platz stehen werden. Dafür können wir uns heute auf ein spannendes Duell zwischen Real und Liverpool freuen - wie wird das Spiel übertragen?

Champions-League-Finale im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen FC Liverpool?

Gute Nachrichten für alle Fans: Gleich zwei Anbieter übertragen heute das Finale der Champions League - einer der beiden sogar kostenlos! Richtig gelesen, anders als im Jahr 2018 kann man heute das Finale sehen, ohne ein Abonnement zahlen zu müssen!

Das Zweite Deutsche Fernsehen, besser bekannt als ZDF, überträgt das Finale heute im TV! Der Sender aus Mainz ist kostenlos zu sehen, mehr Infos zum Empfang findet ihr hier! Moderiert wird die Sendung von Jochen Breyer, als Experten fungieren Per Mertesacker und Christoph Kramer.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid heute im kostenlosen Fernsehen? So überträgt das ZDF das Champions-League-Finale

Begegnung:

FC Liverpool vs. Real Madrid

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.25 Uhr

: 20.25 Uhr Sender :

: ZDF

Moderation : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Kommentator : Bela Rethy

: Bela Rethy Experte :

: Per Mertesacker



Christoph Kramer

Auch DAZN überträgt heute das Finale der Königsklasse: So läuft die Übertragung ab

Es gibt noch einen zweiten Anbieter, welcher das Finale der Champions League heute überträgt: DAZN! Der Streamingdienst zeigt das Spiel sowohl im neuen Fernsehsender (DAZN 1) als auch im LIVE-STREAM. Das ist nur logisch, schließlich hat der Streamingdienst in dieser Saison die allermeisten Spiele exklusiv im Programm gehabt. So läuft die Übertragung heute ab:

Begegnung:

FC Liverpool vs. Real Madrid

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Moderation :

: Laura Wontorra



Alex Schlüter

Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte :

: Sandro Wagner



Sami Khedira

Champions League, Bundesliga und mehr auf DAZN: Hier gibt's weitere Informationen!

DAZN, Prime und die kostenlosen Apps: Mo Salah und die Champions League heute LIVE streamen - so geht's!

Wer zeigt / überträgt die Champions League heute LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von Real Madrid - FC Liverpool im Überblick

TV DAZN 1 DAZN im LIVE-STREAM via Smart-TV ZDF LIVE-STREAM DAZN ZDF Mediathek LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube / ZDF / DAZN