MLS: Beckham-Klub Inter Miami startet am 1. März in Los Angeles

Am 1. März startet David Beckham mit seinem Klub Inter Miami in die MLS. Nun steht der Gegner für den Auftakt fest.

Der von David Beckham geführte neue Fußballklub Inter Miami muss bei seiner Premiere in der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer ( ) am 1. März 2020 bei Los Angeles FC antreten. Dies gab die Liga am Freitag bekannt.

Das erste MLS-Heimspiel trägt der Klub aus Florida am 14. März in Fort Lauderdale gegen Los Angeles Galaxy aus, früherer Arbeitgeber des Ex-Kapitäns der englischen Nationalmannschaft. Für 2022 ist der Umzug von Inter in ein Stadion in Miami geplant.