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Mjällby vs. Borac Banja Luka: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 12:45 Strandvallen

Das Spiel zwischen Mjällby und Borac Banja Luka beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Mjällby vs. Borac Banja Luka heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Mjällby und Borac Banja Luka los?

Mjällby kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein torloses Remis gegen Kalmar FF, davor ein 1:2-Auswärtssieg bei Örgryte. In der Conference League holte Mjällby ein 1:1 gegen Saburtalo Tiflis; insgesamt erzielte das Team in diesem Zeitraum drei Tore und kassierte fünf.

Borac Banja Luka präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: vier Siege und eine Niederlage in den jüngsten fünf Spielen. Der 2:4-Auswärtssieg bei Celik Zenica war das letzte Spiel, zuvor gab es ein 2:0 gegen Sloga Doboj. In der Conference League schlug Borac Kuopion PS mit 2:0, verlor jedoch gegen Panathinaikos mit 1:2. Acht erzielte Tore bei nur drei Gegentreffern unterstreichen die offensive Stärke des Klubs in diesem Zeitraum.

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Aufstellungen

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Form

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Bilanz direkte Duelle

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Die Tabellen