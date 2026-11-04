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Conference League
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Mjällby vs. Borac Banja Luka heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Mjällby - Borac Banja Luka
Mjällby
Borac Banja Luka
Conference League

In der Conference League spielt Mjällby gegen Borac Banja Luka. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Mjällby vs. Borac Banja Luka: Anstoßzeit

crest
Conference League - Spielwoche 3
Strandvallen

Das Spiel zwischen Mjällby und Borac Banja Luka beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Mjällby vs. Borac Banja Luka heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Mjällby und Borac Banja Luka los?

Mjällby kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein torloses Remis gegen Kalmar FF, davor ein 1:2-Auswärtssieg bei Örgryte. In der Conference League holte Mjällby ein 1:1 gegen Saburtalo Tiflis; insgesamt erzielte das Team in diesem Zeitraum drei Tore und kassierte fünf.

Borac Banja Luka präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: vier Siege und eine Niederlage in den jüngsten fünf Spielen. Der 2:4-Auswärtssieg bei Celik Zenica war das letzte Spiel, zuvor gab es ein 2:0 gegen Sloga Doboj. In der Conference League schlug Borac Kuopion PS mit 2:0, verlor jedoch gegen Panathinaikos mit 1:2. Acht erzielte Tore bei nur drei Gegentreffern unterstreichen die offensive Stärke des Klubs in diesem Zeitraum.

MJA

MJA - Form

VAS
N1-0
IBE
U1-1
HAM
N0-2
ÖRG
S1-2
KAL
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BOR

BOR - Form

BSK
S2-0
PAO
N2-1
KUP
S2-0
SLO
S2-0
CEZ
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Aufstellungen

Mjällby vs Borac Banja Luka Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Andreas Brännström

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Form

MJA

MJA - Form

VAS
N1-0
IBE
U1-1
HAM
N0-2
ÖRG
S1-2
KAL
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BOR

BOR - Form

BSK
S2-0
PAO
N2-1
KUP
S2-0
SLO
S2-0
CEZ
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Bilanz direkte Duelle

Mjällby vs. Borac Banja Luka: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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