Kenan Yildiz spielte insgesamt elf Jahre lang in der Jugend des FC Bayern, ehe er 2022 im Alter von 17 Jahren ablösefrei zu Juventus Turin wechselte. Dort gelang dem gebürtigen Regensburger erstaunlich schnell der Sprung zu den Profis, wo er sich anschließend zu einem absoluten Topspsieler entwickelte.

Warum konnten die Münchner den vielversprechenden Linksaußen nicht halten? "Wir hatten damals in einem Jahrgang neben ihm noch weitere sehr talentierte Spieler wie Paul Wanner und Arijon Ibrahimovic", erinnert sich Sauer im Interview mit SPOX. "Der damalige Profikader hat nicht zugelassen, drei 17-jährige Offensivspieler gleichzeitig mittrainieren zu lassen. Zudem hatte sich der Transfer von Mathys Tel schon angedeutet, auch er ist Jahrgang 2005. Juve hat Yildiz einen festen Platz im Profitraining versprochen, wir konnten das zu diesem Zeitpunkt nicht. Deshalb hat er für sich auch die richtige Entscheidung getroffen."

Wanner und Ibrahimovic debütierten schließlich unter Trainer Julian Nagelsmann für die Profis des FC Bayern, den finalen Durchbruch verpassten aber beide. Wanner wechselte nach einigen Leihen 2025 für 15 Millionen Euro zur PSV Eindhoven. Ibrahimovic absolviert aktuell seine bereits vierte Leihe, seit Sommer kickt er für den FC Augsburg. Mathys Tel wechselte im Sommer 2022 kurz nach Yildiz' Abschied für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Bayern. Nach zweieinhalb Jahren als Ergänzungsspieler zog er Anfang 2025 zu Tottenham Hotspur weiter.

Yildiz und Stiller sorgten beim FC Bayern für ein Umdenken

Yildiz, der aktuell wegen eines Fußbruchs passen muss, zählt zum unumstrittenen Stammpersonal bei Juventus und der türkischen Nationalmannschaft. Zuletzt wurde der mittlerweile 21-Jährige sogar mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Sein Marktwert übersteigt den von Wanner, Ibrahimovic und Tel längst deutlich.

Beim FC Bayern hatte sein ablösefreier Abschied und darauffolgender Durchbruch bei Juventus laut Sauer immerhin den positiven Nebeneffekt, dass deshalb die Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs- und Profibereich optimiert wurde.

Erstmals war diese Thematik bereits bei Angelo Stillers ablösefreiem Wechsel zur TSG Hoffenheim 2021 diskutiert worden. "Als Kenan Yildiz ein Jahr nach Angelo zu Juventus Turin gewechselt ist und sich dort bei den Profis etabliert hat, war das erneut eine Bestätigung, dass ein U19-Spieler des FC Bayern sehr schnell bei einem internationalen Topklub funktionieren kann", erklärte Sauer. "Stiller und Yildiz haben sicher dazu beigetragen, dass wir den Übergang besser in den Fokus genommen haben. Es bringt ja nichts, Spieler mit großem Aufwand auszubilden, um dann weder sportlich noch finanziell davon zu profitieren."

Seitdem schafften es Aleksandar Pavlovic und Lennart Karl vom Münchner Campus fest zu den Profis, etliche andere selbst ausgebildete Talente debütierten in der vergangenen Saison unter Trainer Vincent Kompany. Sauer war bei der Campus-Eröffnung 2017 als Leiter der Nachwuchsabteilung von RB Salzburg zum FC Bayern gewechselt. Seit 2023 ist er Direktor Entwicklung und gleichzeitig Geschäftsführer von Red&Gold Football, dem internationalen Klub-Netzwerk des FC Bayern.