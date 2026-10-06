Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Nino Duit

Mittlerweile glänzt er für Juventus Turin und die Türkei: Nachwuchs-Boss des FC Bayern verrät Details zum Abgang von Kenan Yildiz

Bundesliga
Bayern München
Juventus FC
K. Yildiz
A. Stiller

Kenan Yildiz stammt aus der Jugend des FC Bayern, zum Topspieler entwickelte er sich aber bei Juventus Turin: Nachwuchs-Boss Jochen Sauer hat nun Hintergründe zum Abschied des einstigen Toptalents verraten.

Kenan Yildiz spielte insgesamt elf Jahre lang in der Jugend des FC Bayern, ehe er 2022 im Alter von 17 Jahren ablösefrei zu Juventus Turin wechselte. Dort gelang dem gebürtigen Regensburger erstaunlich schnell der Sprung zu den Profis, wo er sich anschließend zu einem absoluten Topspsieler entwickelte.

Warum konnten die Münchner den vielversprechenden Linksaußen nicht halten? "Wir hatten damals in einem Jahrgang neben ihm noch weitere sehr talentierte Spieler wie Paul Wanner und Arijon Ibrahimovic", erinnert sich Sauer im Interview mit SPOX. "Der damalige Profikader hat nicht zugelassen, drei 17-jährige Offensivspieler gleichzeitig mittrainieren zu lassen. Zudem hatte sich der Transfer von Mathys Tel schon angedeutet, auch er ist Jahrgang 2005. Juve hat Yildiz einen festen Platz im Profitraining versprochen, wir konnten das zu diesem Zeitpunkt nicht. Deshalb hat er für sich auch die richtige Entscheidung getroffen."

Wanner und Ibrahimovic debütierten schließlich unter Trainer Julian Nagelsmann für die Profis des FC Bayern, den finalen Durchbruch verpassten aber beide. Wanner wechselte nach einigen Leihen 2025 für 15 Millionen Euro zur PSV Eindhoven. Ibrahimovic absolviert aktuell seine bereits vierte Leihe, seit Sommer kickt er für den FC Augsburg. Mathys Tel wechselte im Sommer 2022 kurz nach Yildiz' Abschied für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Bayern. Nach zweieinhalb Jahren als Ergänzungsspieler zog er Anfang 2025 zu Tottenham Hotspur weiter.

Yildiz und Stiller sorgten beim FC Bayern für ein Umdenken

Yildiz, der aktuell wegen eines Fußbruchs passen muss, zählt zum unumstrittenen Stammpersonal bei Juventus und der türkischen Nationalmannschaft. Zuletzt wurde der mittlerweile 21-Jährige sogar mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Sein Marktwert übersteigt den von Wanner, Ibrahimovic und Tel längst deutlich.

Beim FC Bayern hatte sein ablösefreier Abschied und darauffolgender Durchbruch bei Juventus laut Sauer immerhin den positiven Nebeneffekt, dass deshalb die Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs- und Profibereich optimiert wurde. 

Erstmals war diese Thematik bereits bei Angelo Stillers ablösefreiem Wechsel zur TSG Hoffenheim 2021 diskutiert worden. "Als Kenan Yildiz ein Jahr nach Angelo zu Juventus Turin gewechselt ist und sich dort bei den Profis etabliert hat, war das erneut eine Bestätigung, dass ein U19-Spieler des FC Bayern sehr schnell bei einem internationalen Topklub funktionieren kann", erklärte Sauer. "Stiller und Yildiz haben sicher dazu beigetragen, dass wir den Übergang besser in den Fokus genommen haben. Es bringt ja nichts, Spieler mit großem Aufwand auszubilden, um dann weder sportlich noch finanziell davon zu profitieren."

Seitdem schafften es Aleksandar Pavlovic und Lennart Karl vom Münchner Campus fest zu den Profis, etliche andere selbst ausgebildete Talente debütierten in der vergangenen Saison unter Trainer Vincent Kompany. Sauer war bei der Campus-Eröffnung 2017 als Leiter der Nachwuchsabteilung von RB Salzburg zum FC Bayern gewechselt. Seit 2023 ist er Direktor Entwicklung und gleichzeitig Geschäftsführer von Red&Gold Football, dem internationalen Klub-Netzwerk des FC Bayern

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen