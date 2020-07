Mittelfingerzeig nach Sieg gegen Manchester City: Arsenals Kieran Tierney entschuldigt sich und verschenkt Trikot

Linksverteidiger Kieran Tierney (23) vom hat sich dafür entschuldigt, dass er beim Siegerfoto seines Teams nach dem 2:0-Erfolg über im FA-Cup-Halbfinale den Mittelfinger gezeigt hat.

"Ich habe nicht realisiert, dass dieses Bild gepostet wird", schrieb der Schotte auf Twitter und erklärte, wie es zu der Geste kam. "Es war ein Spaß mit einem der Betreuer. Es tut mir leid, wenn sich jemand angegriffen gefühlt hat, so war es nicht gemeint", so Tierney.

Mittlerweile wurde das Bild des Teams von Mikel Arteta wieder gelöscht, Fans nahmen die Geste jedoch kaum negativ auf. Ein gegen den Krebs kämpfender Arsenal-Supporter meldete sich sogar aus dem Krankenbett zu Wort und sendete Grüße an Tierney.

Let’s just say It was meant for my cancer, mate! 😂 Brilliant game today, made my night at the hospital 😆 pic.twitter.com/17tRW39DfT