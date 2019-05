Weltmeister Benjamin Mendy von Premier-League-Klub hat die Niederlage des in Barcelona (0:3) im Fanblock des Camp Nou ausgelassen gefeiert und dabei mit einer Geste für Aufsehen gesorgt. Dies zeigt ein Video, das auf Twitter kursiert.

Der Franzose jubelte inmitten der Barca-Fans im Stadion über das deutliche Ergebnis, zeigte dabei den ausgestreckten Mittelfinger in die Kamera und schrie seine Freude über die Pleite der Reds hinaus.

Der Grund für Mendys Anwesenheit in Barcelona war offenbar, dass er sich nach der Begegnung mit seinen beiden Landsmännern Ousmane Dembele und Samuel Umtiti traf.

Watch how Manchester City Defender Benjamin Mendy celebrated Barca win over Liverpool at the CAMP NOU !!! pic.twitter.com/zmeGQTlzx9