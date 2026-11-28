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Trainer Vincent Kompany hat mit mehreren Überraschungen auf die Personalnot beim FC Bayern reagiert. Gegen den Hamburger SV stehen mit Sacha Boey, Bara Ndiaye und Noah Codjo-Evora gleich drei Spieler erstmals in dieser Saison in der Startelf.

Den Münchnern fehlt aktuell eine ganze Reihe an Leistungsträgern. Namentlich fallen Kapitän Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibrai, Jamal Musiala und Harry Kane verletzt aus. Musiala hatte, begleitet von großen Debatten, gerade erst sein Comeback gefeiert, muss nun aber erneut wegen eines Muskelfaserrisses passen.

Im Tor steht gegen den HSV anstelle von Neuer erwartungsgemäß erneut Jonas Urbig. Rechts hinten beginnt Sacha Boey, nach fünf Kurzeinsätzen schafft es der Verkaufskandidat erstmals in dieser Saison in die Startelf. Die Viererkette komplettieren Jonathan Tah, Min-Jae Kim und Josip Stanisic. Dayot Upamecano sitzt im Vergleich zur 1:2-Pleite bei OSC Lille am Dienstag nur auf der Bank, eine von vier Umstellungen.

Mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Bara Ndiaje bietet Kompany vier zentrale Mittelfeldspieler auf. Einer davon wird über links kommen, vermutlich der 18-jährige Senegalese. Ndiaje sammelte in der bisherigen Saison erst drei Einsätze über insgesamt vier Minuten. Auf dem rechten Flügel agiert nach zwei ganz schwachen Auftritten gegen den 1. FC Köln (1:1) und Lille erneut Lennart Karl.

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Im Sturm setzt Kompany in Abwesenheit von Kane sowie dessen möglichen Vertretern Saibari und Gnabry erstmals von Beginn an auf Noah Codjo-Evora. Der 19-jährige Franzose wurde schon bei den beiden vorherigen Spielen eingewechselt, blieb dabei aber blass. In der Regionalliga Bayern gelangen Codjo-Evora in dieser Saison in bis dato 14 Einsätzen vier Tore und ein Assist. Gegen Lille enttäuschte Konrad Laimer als Sturmspitze, genau wie Nathaniel Brown und Hiroki Ito sitzt er gegen den HSV neben Upamecano zunächst nur auf der Bank.

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Das 16-jährige Sturmtalent Bastian Assomo sitzt ebenso wie der 18 Jahre alte brasilianische Mittelfeldspieler Maycon Cardozo auf der Bank.

FC Bayern, Aufstellung gegen den HSV

Urbig - Boey, Tah, Kim, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Karl, Bischof, Ndiaye - Codjo-Evora.Wir wollen, dass der Junge seinen Raum bekommt