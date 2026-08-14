Im aktualisierten Golden-Boy-Ranking der italienischen Tuttosport trumpft Borussia Dortmund mit vier Talenten auf. An der Spitze der renommierten Nachwuchsauszeichnung hat sich ein Wechsel vollzogen: Barcelona-Youngster und WM-Shootingstar Pau Cubarsi eroberte den ersten Rang und verdrängte seinen Mannschaftskollegen Lamine Yamal von der Führungsposition. Komplettiert wird das Spitzentrio vom Real-Madrid-Neuzugang Yan Diomande auf Platz drei.

Aus Sicht des deutschen Oberhauses zeichnet das monatliche Update jedoch ein deutliches Bild der Kräfteverhältnisse. Während der FC Bayern München mit Lennart Karl lediglich ein einziges Talent unter den Top 100 platziert, dominiert Borussia Dortmund den nationalen Vergleich.

Der Mittelfeldakteur der Münchner büßte zwar im Vergleich zur vorherigen Erhebung vier Plätze ein und wird nun an achter Stelle geführt, bleibt damit aber weiterhin der am höchsten eingestufte Akteur aus der Bundesliga.

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BVB mit vier Spielern vertreten

Dahinter demonstriert der BVB die Früchte seiner Transferoffensive. Gleich vier Dortmunder Nachwuchskräfte schafften den Sprung in die Auswahl.

Als BVB-interner Primus rangiert Sommerzugang Konstantinos Karetsas nach einem Sprung um drei Plätze auf Position 22. Neben dem Offensivspieler schicken die Westfalen die beiden Abwehrspieler Luca Reggiani (Platz 39) und Joane Gadou (Platz 65) sowie Angriffstalent Samuele Inacio (Platz 72) in das Rennen um die begehrte Trophäe.

Im kontinentalen Vergleich muss sich Schwarz-Gelb mit dieser Quote lediglich dem FC Porto geschlagen geben. Die Portugiesen stellen mit fünf Akteuren das größte Kontingent.

Leverkusen stellt zwei Profis

Allerdings könnte der BVB in Kürze aufschließen. Der Vizemeister wirbt schließlich intensiv um Flügelstürmer Said El Mala vom 1. FC Köln. Der 19-Jährige liegt auf Rang 17 und stellt damit den zweitbesten deutschen Profi im Gesamtklassement dar. Hinter den Kulissen verhandeln die Klubs aktuell über die Ablösesumme für den Offensivakteur. Sollte die Vereinbarung zustande kommen, würde Dortmund auch europaweit an die Spitze rücken.

Das restliche Feld der Bundesliga-Vertreter verteilt sich auf wenige Vereine. Bayer Leverkusen schickt mit Christian Kofane (19.) und Montrell Culbreath (53.) zwei Hoffnungsträger ins Rennen, während der FC Schalke 04 durch Innenverteidiger Mertcan Ayhan auf Platz 97 vertreten ist.

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Wer siegte beim Golden-Boy-Award 2025?

Der seit Jahren von der Zeitung Tuttosport vergebene Award prämiert die besten U21-Fußballer Europas. Teilnahmeberechtigt sind Akteure des Jahrgangs 2006 oder jünger, die in einer der 25 stärksten europäischen Spielklassen aktiv sind.

Seit Juli fließen die Leistungsdaten über einen gemeinsam mit transfermarkt.de entwickelten Index monatlich in die Bewertung ein. Im Oktober erfolgt die Verkleinerung der Kandidatenliste auf 20 Finalisten, aus denen eine internationale Fachjury den Nachfolger des aktuellen Titelträgers Desire Doue von Paris Saint-Germain bestimmt.