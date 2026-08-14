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Samuele Inacio Luca Reggiani Borussia DortmundGetty
Jochen Tittmar

Mit Said El Mala würde man die Spitzenposition erklimmen! BVB sticht FC Bayern in berühmtem Talente-Ranking aus

Bundesliga
Borussia Dortmund
Bayern München
K. Karetsas
L. Reggiani
J. Gadou
S. Inacio
L. Karl

Das Golden-Boy-Ranking hat eine neue Reihenfolge bekommen.

Im aktualisierten Golden-Boy-Ranking der italienischen Tuttosport trumpft Borussia Dortmund mit vier Talenten auf. An der Spitze der renommierten Nachwuchsauszeichnung hat sich ein Wechsel vollzogen: Barcelona-Youngster und WM-Shootingstar Pau Cubarsi eroberte den ersten Rang und verdrängte seinen Mannschaftskollegen Lamine Yamal von der Führungsposition. Komplettiert wird das Spitzentrio vom Real-Madrid-Neuzugang Yan Diomande auf Platz drei.

Aus Sicht des deutschen Oberhauses zeichnet das monatliche Update jedoch ein deutliches Bild der Kräfteverhältnisse. Während der FC Bayern München mit Lennart Karl lediglich ein einziges Talent unter den Top 100 platziert, dominiert Borussia Dortmund den nationalen Vergleich.

Der Mittelfeldakteur der Münchner büßte zwar im Vergleich zur vorherigen Erhebung vier Plätze ein und wird nun an achter Stelle geführt, bleibt damit aber weiterhin der am höchsten eingestufte Akteur aus der Bundesliga.

InacioGetty Images

BVB mit vier Spielern vertreten

Dahinter demonstriert der BVB die Früchte seiner Transferoffensive. Gleich vier Dortmunder Nachwuchskräfte schafften den Sprung in die Auswahl.

Als BVB-interner Primus rangiert Sommerzugang Konstantinos Karetsas nach einem Sprung um drei Plätze auf Position 22. Neben dem Offensivspieler schicken die Westfalen die beiden Abwehrspieler Luca Reggiani (Platz 39) und Joane Gadou (Platz 65) sowie Angriffstalent Samuele Inacio (Platz 72) in das Rennen um die begehrte Trophäe.

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Im kontinentalen Vergleich muss sich Schwarz-Gelb mit dieser Quote lediglich dem FC Porto geschlagen geben. Die Portugiesen stellen mit fünf Akteuren das größte Kontingent.

Leverkusen stellt zwei Profis

Allerdings könnte der BVB in Kürze aufschließen. Der Vizemeister wirbt schließlich intensiv um Flügelstürmer Said El Mala vom 1. FC Köln. Der 19-Jährige liegt auf Rang 17 und stellt damit den zweitbesten deutschen Profi im Gesamtklassement dar. Hinter den Kulissen verhandeln die Klubs aktuell über die Ablösesumme für den Offensivakteur. Sollte die Vereinbarung zustande kommen, würde Dortmund auch europaweit an die Spitze rücken.

Das restliche Feld der Bundesliga-Vertreter verteilt sich auf wenige Vereine. Bayer Leverkusen schickt mit Christian Kofane (19.) und Montrell Culbreath (53.) zwei Hoffnungsträger ins Rennen, während der FC Schalke 04 durch Innenverteidiger Mertcan Ayhan auf Platz 97 vertreten ist.

Doue PSGGetty Images

Wer siegte beim Golden-Boy-Award 2025?

Der seit Jahren von der Zeitung Tuttosport vergebene Award prämiert die besten U21-Fußballer Europas. Teilnahmeberechtigt sind Akteure des Jahrgangs 2006 oder jünger, die in einer der 25 stärksten europäischen Spielklassen aktiv sind.

Seit Juli fließen die Leistungsdaten über einen gemeinsam mit transfermarkt.de entwickelten Index monatlich in die Bewertung ein. Im Oktober erfolgt die Verkleinerung der Kandidatenliste auf 20 Finalisten, aus denen eine internationale Fachjury den Nachfolger des aktuellen Titelträgers Desire Doue von Paris Saint-Germain bestimmt.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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