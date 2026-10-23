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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

"Mit Abstand": Florian Wirtz ist für Julian Brandt Deutschlands bester Fußballer

Premier League
Liverpool
F. Wirtz
J. Brandt

An Florian Wirtz gab es in England viel Kritik. Für Julian Brandt ist der DFB-Star aber über jeden Zweifel erhaben.

Ajax Amsterdams Mittelfeldspieler Julian Brandt (30) ist begeistert von Florian Wirtz (23). Für ihn gibt es in Deutschland keinen stärkeren Fußballer als den in Liverpool in der Kritik stehenden Spielgestalter.

Im Podcast 'Spielmacher' wurde der langjährige Profi des BVB nach seiner Meinung zu Florian Wirtz gefragt und Brandt antwortete deutlich: "Für mich ist das der beste Spieler in Deutschland. Mit Abstand!"

Wirtz' Talent wird von wenigen angezweifelt, allerdings hat er die hohen Erwartungen beim FC Liverpool seit seinem 125-Millionen-Euro-Transfer von Bayer Leverkusen im Sommer 2025 noch nicht erfüllt. Da in dieser Saison direkte Torbeteiligungen des offensiven Mittelfeldspielers lange Mangelware waren, wurde die Kritik auf der Insel, insbesondere von Ex-Profis, immer lauter.

Der eine oder andere von ihnen brachte gar einen Abschied aus Liverpool ins Gespräch. Für Brandt ist das aber übertrieben: "Ich glaube nicht mal, dass er es nötig hat, seinen Verein zu wechseln, wo viele Gerüchte jetzt auch schon rumgehen." Vielmehr sei er der Überzeugung, dass Wirtz an der Anfield Road "am richtigen Platz ist. Aber es ist am Ende so, wenn man einmal erstmal so einen Stempel hat, dann ist es halt auch nicht so leicht, da wieder rauszukommen."

Brandt: Wirtz "kein typischer Premier-League-Spieler"

Wirtz' Klasse steht für Brandt außer Frage, das äußere sich unter anderem darin, "wie er sich bewegt zwischen den Räumen, wie er Momente auflöst." Wenngleich auch er der Meinung ist, dass die Spielweise des Edeltechnikers nicht perfekt ins englische Oberhaus passt: "Ist er ein typischer Premier-League-Spieler? Nein, weil der typische Premier League-Spieler ist der Eins-gegen-Eins-Spieler, der sich körperlich durchsetzt. Der vielleicht dann ins lange Eck, in den Winkel ein Tor schießt, der dann einfach Power hat. Und er ist ja ein eleganter. Wenn der läuft, dann setzt er ja nichtmal mit der Hacke auf. Der läuft ja auf dem Vorderfuß mehr oder weniger."

Zuletzt zeigte Wirtz' Formkurve nach oben. LFC-Trainer Andoni Iraola lobte ihn nach dem 6:3-Erfolg in der Königsklasse beim Linzer ASK bereits öffentlich. Es folgte beim 2:1-Auswärtssieg Liverpools beim FC Brentford ein Assist des deutschen Nationalspielers. Und dann erzielte Wirtz unter der Woche beim spektakulären 4:3 in der Champions League gegen Villarreal seinen ersten Saisontreffer.

Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Brandts Urteil fällt deutlich aus: "Er ist jetzt nicht der Prototyp eines Premier-League-Spielers in meinen Augen. Aber ich finde trotzdem, dass er alle Möglichkeiten hat, da einer der besten Spieler zu sein. Und nochmal: Für mich ist er von den Anlagen der Beste."

Wirtz steht beim FC Liverpool bis 2030 unter Vertrag. Am Wochenende trifft er mit seiner Mannschaft in der Liga auf Brighton & Hove Albion, die Mannschaft der Stunde in der Premier League.

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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