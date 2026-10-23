"Mit Abstand": Florian Wirtz ist für Julian Brandt Deutschlands bester Fußballer

Ajax Amsterdams Mittelfeldspieler Julian Brandt (30) ist begeistert von Florian Wirtz (23). Für ihn gibt es in Deutschland keinen stärkeren Fußballer als den in Liverpool in der Kritik stehenden Spielgestalter.

Im Podcast 'Spielmacher' wurde der langjährige Profi des BVB nach seiner Meinung zu Florian Wirtz gefragt und Brandt antwortete deutlich: "Für mich ist das der beste Spieler in Deutschland. Mit Abstand!"

Wirtz' Talent wird von wenigen angezweifelt, allerdings hat er die hohen Erwartungen beim FC Liverpool seit seinem 125-Millionen-Euro-Transfer von Bayer Leverkusen im Sommer 2025 noch nicht erfüllt. Da in dieser Saison direkte Torbeteiligungen des offensiven Mittelfeldspielers lange Mangelware waren, wurde die Kritik auf der Insel, insbesondere von Ex-Profis, immer lauter.

Der eine oder andere von ihnen brachte gar einen Abschied aus Liverpool ins Gespräch. Für Brandt ist das aber übertrieben: "Ich glaube nicht mal, dass er es nötig hat, seinen Verein zu wechseln, wo viele Gerüchte jetzt auch schon rumgehen." Vielmehr sei er der Überzeugung, dass Wirtz an der Anfield Road "am richtigen Platz ist. Aber es ist am Ende so, wenn man einmal erstmal so einen Stempel hat, dann ist es halt auch nicht so leicht, da wieder rauszukommen."

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Brandt: Wirtz "kein typischer Premier-League-Spieler"

Wirtz' Klasse steht für Brandt außer Frage, das äußere sich unter anderem darin, "wie er sich bewegt zwischen den Räumen, wie er Momente auflöst." Wenngleich auch er der Meinung ist, dass die Spielweise des Edeltechnikers nicht perfekt ins englische Oberhaus passt: "Ist er ein typischer Premier-League-Spieler? Nein, weil der typische Premier League-Spieler ist der Eins-gegen-Eins-Spieler, der sich körperlich durchsetzt. Der vielleicht dann ins lange Eck, in den Winkel ein Tor schießt, der dann einfach Power hat. Und er ist ja ein eleganter. Wenn der läuft, dann setzt er ja nichtmal mit der Hacke auf. Der läuft ja auf dem Vorderfuß mehr oder weniger."

Zuletzt zeigte Wirtz' Formkurve nach oben. LFC-Trainer Andoni Iraola lobte ihn nach dem 6:3-Erfolg in der Königsklasse beim Linzer ASK bereits öffentlich. Es folgte beim 2:1-Auswärtssieg Liverpools beim FC Brentford ein Assist des deutschen Nationalspielers. Und dann erzielte Wirtz unter der Woche beim spektakulären 4:3 in der Champions League gegen Villarreal seinen ersten Saisontreffer.

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Brandts Urteil fällt deutlich aus: "Er ist jetzt nicht der Prototyp eines Premier-League-Spielers in meinen Augen. Aber ich finde trotzdem, dass er alle Möglichkeiten hat, da einer der besten Spieler zu sein. Und nochmal: Für mich ist er von den Anlagen der Beste."

Wirtz steht beim FC Liverpool bis 2030 unter Vertrag. Am Wochenende trifft er mit seiner Mannschaft in der Liga auf Brighton & Hove Albion, die Mannschaft der Stunde in der Premier League.