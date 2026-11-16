Mit 70-Millionen-Euro-Angebot bei Wunschkandidat abgeblitzt: Geht die AC Milan bei Nicolo Tresoldi nun All In?

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Trägt Nicolo Tresoldi ab Januar das Trikot der AC Milan?

Nachdem ein Transfer von Real Madrids Endrick vom Tisch scheint, könnte Nicolo Tresoldi bei der AC Milan wieder in den Fokus rücken.

Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, war der brasilianische Youngster eigentlich der Wunschkandidat der Rossoneri für die kommende Wechsel-Periode, angeblich sind die Ablöseforderung der Madrilenen aber zu hoch.

So soll Milan mit einem Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro für Endrick bei Real abgeblitzt sein. Offenbar legte der Cheftrainer der Königlichen, Jose Mourinho, höchstpersönlich sein Veto gegen einen Transfer ein. Stattdessen soll der 20-Jährige in Madrid gehalten werden.

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Das wiederum soll Tresoldi für die Mailänder wieder deutlich interessanter machen. Diverse Medien hatten berichtet, dass die Italiener schon länger ein Auge auf den Stürmer des FC Brügge geworfen haben, nun könnte die Absage bei Endrick den letzten Hebel umgelegt haben.

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Brügge soll dem Vernehmen nach im Winter 60 Millionen Euro Ablöse für den deutschen U21 Nationalspieler fordern - eine Summe, die für Milan angesichts des Vorpreschens bei Endrick allem Anschein nach keine große Hürde darstellen sollte. Gleichzeitig schreibt die Gazzetta dello Sport, dass sich die Rossoneri auf kein Wettbieten um den 22-Jährigen einlassen werden.

Dabei war man bis vor kurzem noch davon ausgegangen, dass Brügge Tresolid im Winter auf keinen Fall ziehen lassen würde. Ein namentlich nicht genannter, hochrangiger Funktionär des belgischen Topklubs hatte im Het Nieuwsblad verlauten lassen, dass der 22-Jährige "unverkäuflich" und Angebote im Januar daher "völlig irrelevant" seien. Die Gazzetta berichtete indes, dass Tresoldi "nur auf einen Anruf" der Rossoneri warte, schließlich träumt der Deutsch-Italiener seit Kindheitstagen von einem Wechsel zu Milan.

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Auch der BVB und der FC Bayern angeblich an Nicolo Tresoldi interessiert

Tresoldi spielt nach einer starken Debütsaison mit 31 Torbeteiligungen in 58 Spielen auch in seinem zweiten Jahr in Belgien groß auf (acht Tore in elf Ligaspielen). Besonders in der Champions League zeigte er teils begeisternde Leistungen. In vier Spielen steht er schon bei fünf Treffern - darunter ein historischer Dreierpack gegen Inter Mailand.

Bereits im vergangenen Sommer soll die Liste an Interessenten nicht nur prominent, sondern auch lang gewesen sein. Mal wurde Tresoldi mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht, mal mit Atletico Madrid und auch der BVB wurde immer wieder als potenzieller Abnehmer genannt.

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Zuletzt hatten tz und Münchner Merkur darüber hinaus berichtet, dass auch der FC Bayern ein Auge auf den deutschen U21-Nationalspieler geworfen und schon mehrfach Scouts nach Belgien geschickt habe. Obwohl Harry Kane erst jüngst seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, sehe man in Tresoldi eine potenzielle "zweite Waffe" im Sturmzentrum neben dem Ausnahmespieler aus England.