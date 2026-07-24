FC Watford gegen Hansa Rostock: Für die historische England-Premiere des Drittligisten haben sich 6000 Gästefans angekündigt. Der Klub bittet vor dem Testspiel um Respekt. Sicherheitsexperten und die Klubs sind in Alarmbereitschaft, um einen reibungslosen Ablauf der Premierenpartie an der Vicarage Road zu gewährleisten. Nach Informationen des Watford Observer stehen die Verantwortlichen beider Vereine in engem Austausch.

Um Ausschreitungen oder unkontrollierte Fanströme zu verhindern, wird vor dem Gästeblock des Stadions eine eigene Fanzone für die Rostocker Anhänger eingerichtet. Dieser Bereich dient am Spieltag ab 10 Uhr Ortszeit - vier Stunden vor dem Anpfiff um 14 Uhr - als zentrale Anlaufstelle. Hansa kündigte in seinen Fan-Hinweisen an, dass für das leibliche Wohl gesorgt sei und hofft zudem auf "gute Musik" vor Ort.

Der Ansturm auf die Begegnung beim englischen Zweitligisten ist immens. Sämtliche 6000 für die Gästefans zur Verfügung gestellten Eintrittskarten waren innerhalb kürzester Zeit komplett vergriffen. Für den Drittligisten stellt die Partie im Mutterland des Fußballs ein Novum dar: In der 60-jährigen Geschichte des Vereins gastiert die Kogge erstmals für ein Spiel auf der Insel.

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England-Premiere für Hansa Rostock

Die Verantwortlichen der Rostocker versuchen derweil, die Wogen im Vorfeld präventiv zu glätten. Die Anhängerschaft wurde dazu aufgerufen, geschlossen in weißer Kleidung zu erscheinen und sich vor Ort angemessen zu betragen.

Der Klub appellierte direkt an die Fans, sich der Spielstätte gegenüber respektvoll zu verhalten. Es sollte für alle Beteiligten etwas Besonderes sein, in einem Traditionsstadion wie der Vicarage Road zu Gast sein zu dürfen.

Das Stadion des Tabellensechzehnten der vergangenen Championship-Saison fasst insgesamt knapp 22.000 Zuschauer. Durch den massiven Ansturm aus Mecklenburg-Vorpommern wird sich mehr als ein Viertel der Gesamtkapazität in Händen der Auswärtsfans befinden. Die Kulisse verspricht daher eine Heimspiel-Atmosphäre für den Drittligisten.

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Pokal-Highlight wartet auf Hansa Rostock

Der Testspiel-Kracher bildet für die Mecklenburger den Auftakt in eine Reihe von stimmungsvollen Partien. Auch auf heimischem Boden hält die Euphorie unvermindert an: Sämtliche 14.000 Dauerkarten für die bevorstehende Drittliga-Spielzeit 2026/27 sind bereits ausverkauft.

Ernst wird es für die Mannschaft am 9. August mit dem ersten Pflichtspiel bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Es folgen das erste Heimspiel gegen Waldhof Mannheim am 16. August sowie das Highlight im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart am 21. August.