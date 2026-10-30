Mark Bellingham folgt seinen Söhnen Jude und Jobe ins Nationaltrikot: Der 50-Jährige steht laut dem englischen Veteranenverband im Ü50-Kader für das Duell gegen Irland.

Der 18-köpfige Kader der englischen Auswahl versammelt sich am kommenden Wochenende in Cambridgeshire, wo Bellingham senior seine Premiere im Dress der Three Lions geben könnte. Für den Angreifer schließt sich damit ein Kreis, der ihn nach zahllosen Spielzeiten auf den Amateurplätzen Englands nun doch noch zu internationalen Ehren führt.

Hinter Bellingham liegt eine bewegte Laufbahn im Non-League-Bereich. Über einen Zeitraum von 17 Jahren hinweg trug er die Trikots von 22 verschiedenen Klubs, ehe er seine aktive Zeit 2019 beendete.

Seine Spuren hinterließ er dabei unter anderem Ende der 1990er Jahre bei Cheltenham Town und Newport County. Die intensivsten Phasen seiner Karriere erlebte er jedoch zwischen 2008 und 2009 bei Leamington sowie im Jahr 2014 bei Bromsgrove Sporting, wo er jeweils die meisten Einsätze verbuchte. Auch nach dem offiziellen Abschied blieb der Offensivmann dem Fußball treu und hielt sich in Veteranenwettbewerben fit.

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Durch seinen 50. Geburtstag im vergangenen März erlangte er die Spielberechtigung für den älteren Jahrgang, was die Berufung durch den Verband schließlich möglich machte. In einer offiziellen Erklärung bestätigte der englische Veteranenverband die Details zu den Spielen und schrieb: "Die englischen Veteranen haben ihre Kader für zwei Länderspiele gegen die Republik Irland am Sonntag, dem 1. November, in Cambridgeshire bekannt gegeben. Die über 50-Jährigen treten um 14.15 Uhr an, die über 60-Jährigen um 16.15 Uhr im Elite Football Complex in Cambridgeshire."

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Jude Bellingham kommt bereits auf 60 Länderspiele für England

Bellingham senior folgt damit seinen Söhnen auf Verbandsebene. Der 23-jährige Jude bringt es inzwischen auf 60 Einsätze für die A-Nationalmannschaft, in denen er 14 Tore schoss und 15 Assists beisteuerte. Allein sieben Treffer erzielte er im Sommer bei der Weltmeisterschaft, als er die Offensive an der Seite des frisch gekürten Ballon-d'Or-Gewinners Harry Kane anführte.

Sein jüngerer Bruder Jobe wiederum gehört zu den Führungsfiguren der englischen U21: In zwölf Partien kommt er auf ein Tor sowie vier Vorlagen und trug in den jüngsten elf Begegnungen die Kapitänsbinde der Young Lions.