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Jochen Tittmar

Mit 50 Jahren! Vater von Jude und Jobe Bellingham wird für Englands Nationalmannschaft nominiert

England
J. Bellingham
J. Bellingham

Mark Bellingham, Vater von Jude und Jobe, spielt bald erstmals für England.

Mark Bellingham folgt seinen Söhnen Jude und Jobe ins Nationaltrikot: Der 50-Jährige steht laut dem englischen Veteranenverband im Ü50-Kader für das Duell gegen Irland.

Der 18-köpfige Kader der englischen Auswahl versammelt sich am kommenden Wochenende in Cambridgeshire, wo Bellingham senior seine Premiere im Dress der Three Lions geben könnte. Für den Angreifer schließt sich damit ein Kreis, der ihn nach zahllosen Spielzeiten auf den Amateurplätzen Englands nun doch noch zu internationalen Ehren führt.

Hinter Bellingham liegt eine bewegte Laufbahn im Non-League-Bereich. Über einen Zeitraum von 17 Jahren hinweg trug er die Trikots von 22 verschiedenen Klubs, ehe er seine aktive Zeit 2019 beendete.

Seine Spuren hinterließ er dabei unter anderem Ende der 1990er Jahre bei Cheltenham Town und Newport County. Die intensivsten Phasen seiner Karriere erlebte er jedoch zwischen 2008 und 2009 bei Leamington sowie im Jahr 2014 bei Bromsgrove Sporting, wo er jeweils die meisten Einsätze verbuchte. Auch nach dem offiziellen Abschied blieb der Offensivmann dem Fußball treu und hielt sich in Veteranenwettbewerben fit.

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Durch seinen 50. Geburtstag im vergangenen März erlangte er die Spielberechtigung für den älteren Jahrgang, was die Berufung durch den Verband schließlich möglich machte. In einer offiziellen Erklärung bestätigte der englische Veteranenverband die Details zu den Spielen und schrieb: "Die englischen Veteranen haben ihre Kader für zwei Länderspiele gegen die Republik Irland am Sonntag, dem 1. November, in Cambridgeshire bekannt gegeben. Die über 50-Jährigen treten um 14.15 Uhr an, die über 60-Jährigen um 16.15 Uhr im Elite Football Complex in Cambridgeshire."

imago-sport-1083667170.jpgIMAGO

Jude Bellingham kommt bereits auf 60 Länderspiele für England

Bellingham senior folgt damit seinen Söhnen auf Verbandsebene. Der 23-jährige Jude bringt es inzwischen auf 60 Einsätze für die A-Nationalmannschaft, in denen er 14 Tore schoss und 15 Assists beisteuerte. Allein sieben Treffer erzielte er im Sommer bei der Weltmeisterschaft, als er die Offensive an der Seite des frisch gekürten Ballon-d'Or-Gewinners Harry Kane anführte.

Sein jüngerer Bruder Jobe wiederum gehört zu den Führungsfiguren der englischen U21: In zwölf Partien kommt er auf ein Tor sowie vier Vorlagen und trug in den jüngsten elf Begegnungen die Kapitänsbinde der Young Lions.

Häufig gestellte Fragen

Jude Bellingham ist Mittelfeldspieler – das klingt nüchtern, wird seinem Spiel aber kaum gerecht. Ob als Achter, Zehner oder in einer Box-to-Box-Rolle: Er übernimmt Verantwortung, bringt Tempo, Spielintelligenz und Präsenz auf den Platz. Bei Real Madrid ist er längst mehr als nur ein Teil der Formation – er ist ein Taktgeber.

Er wurde am 29. Juni 2003 in Stourbridge geboren, einem Vorort im Westen Englands, nicht weit von Birmingham. Dort begann auch seine Fußballreise – früh, intensiv, zielgerichtet.

Bei Real Madrid läuft er mit der Rückennummer 5 auf – eine Zahl, die dort Tradition hat, seit Zinedine Zidane sie trug. In der englischen Nationalmannschaft war zuletzt die 10 auf seinem Rücken zu sehen. Zwei Nummern, zwei Rollen – beide mit Symbolkraft.

Er misst 1,86 Meter – ein kräftiger, aber beweglicher Spielertyp. Diese Kombination aus Körper und Technik ist einer seiner größten Vorteile, gerade im internationalen Mittelfeld.

Er bringt rund 75 Kilogramm auf die Waage – ein Gewicht, das zu seiner agilen, aber dennoch robusten Spielweise passt. Er kann einstecken, austeilen – und läuft dabei unermüdlich.

Eine genaue Angabe zur Schuhgröße gibt es nicht. Bekannt ist aber, dass er mit der schnürsenkellosen Elite-Version des Predator 24 aufläuft – in Größe US 8,5 wiegt dieser Schuh exakt 195 Gramm. Nicht viel – aber in seinen Füßen reicht das für große Wirkung.

Sein rechter Fuß ist dominant. Mit ihm kommen die Pässe, Abschlüsse, Tempodribblings – aber auch der linke bleibt nicht untätig. Gerade in engen Räumen zeigt er auch mit dem schwächeren Fuß erstaunliche Kontrolle.

Schon mit sieben Jahren schloss er sich Birmingham City an. Dort durchlief er die komplette Jugend und wurde später zum jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte. Sein Debüt mit 16 war nur der erste Schritt – der Rest ist eine Geschichte, die in Madrid fortgeschrieben wird.

Aktuell lebt er natürlich in Spanien, doch in seiner Heimat tut sich ebenfalls etwas: Er baut ein neues Anwesen im Dorf Barnt Green, nicht weit von Birmingham entfernt. Ein Ort mit Wurzeln – vielleicht auch mit Zukunft.

Seit dem Wechsel zu Real Madrid fährt er offiziell einen BMW XM – im Rahmen der Partnerschaft zwischen Verein und Hersteller. Welches Modell er privat bevorzugt, ist offen. In Sachen Auftritt hält er es meist eher zurückhaltend.

Ja – zumindest gut genug, um sich zu verständigen. Während seiner Zeit in Dortmund hat er sich schnell anpassen müssen, weil nicht alle im Team Englisch sprachen. Interviews gab er zwar meist auf Englisch, aber das Verständnis war da. Spanisch spricht er inzwischen fließend.

Es gibt keine Informationen darüber, dass er Kinder hat. Auch in Interviews oder öffentlichen Auftritten wurde dazu nie etwas bekannt.

Berichten zufolge ist er mit dem niederländischen Model Laura Celia Valk liiert. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht – sein Privatleben behandelt er mit der gleichen Ruhe wie seinen Spielaufbau: keine hektischen Bewegungen nach außen.

Sein geschätztes Vermögen liegt bei umgerechnet etwa 45 bis 50 Millionen Euro. Bei Real Madrid verdient er laut Berichten rund 20 Millionen Euro pro Jahr - dazu kommen Werbedeals und Prämien. Zahlen nennt er selbst selten.

Die Liste wächst: UEFA Supercup, spanischer Supercup, La Liga, Klubweltmeister und die Champions League – allesamt mit Real Madrid. Mit dem BVB gewann er 2021 den DFB-Pokal. Eine beeindruckende Sammlung für einen 23-jährigen. Was noch kommt, ist offen – aber Potenzial für mehr ist da.

Den Ballon d'Or hat er bisher noch nicht erhalten. 2024 belegte er allerdings Platz drei – ein deutliches Zeichen dafür, wie hoch er im internationalen Fußball inzwischen bewertet wird.

Auch hier steht der ganz große Titel noch aus. Bei der Wahl zum The Best FIFA Men's Player 2024 landete er ebenfalls auf Platz drei – inmitten der absoluten Weltstars.

Einen offiziellen Spitznamen hat er selbst nicht – zumindest ist keiner öffentlich bekannt. Er selbst nannte den brasilianischen Spieler Endrick einmal "Bobby" – als Hommage an Bobby Charlton. Dass ihm selbst jemand einen Spitznamen gibt, ist bislang nicht überliefert – sein Name spricht ohnehin für sich.

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