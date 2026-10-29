Der Fußball kennt sie zuhauf. Die Geschichten der Supertalente, um die früh ein Hype entsteht, die den immensen Erwartungen an sie im Haifischbecken Profifußball dann aber doch nicht gerecht werden können. Ihr Stern verglüht und irgendwann wird ihr Name nur noch genannt, wenn jemand fragt: Was wurde eigentlich aus dem?

Yusuf Demir war auf bestem bzw. schlechtestem Weg, eine dieser Geschichten zu werden. "Absturz von Ex-Barca-Juwel immer schlimmer", lautete eine Schlagzeile der Sport Bild Anfang Februar. Galatasaray hatte den Vertrag des damals noch 22-Jährigen kurzerhand aufgelöst, den Demir dreieinhalb Jahre zuvor unterschrieben hatte. Gerade einmal 26 Einsätze für den türkischen Topklub kamen in dieser Zeit zusammen. Statt Wunderkind war Demir mittlerweile ein Gescheiterter.

Als 15-Jähriger hatte der technisch geniale Linksfuß erstmals auch außerhalb Österreichs im Rampenlicht gestanden. Beim Mercedes-Benz Junior Cup, einem renommierten U19-Hallenturnier in Sindelfingen, reihte er Anfang Januar 2019 für Rapid Wiens A-Junioren Glanz-Auftritte gegen den Nachwuchs des FC Bayern, des VfB Stuttgart oder des FC Liverpool aneinander. Demirs pures Talent am Ball war danach in aller Munde, er wurde zum Spieler des Turniers gekürt - niemals seit der Erstauflage 1991 war der MVP jünger.

Ende 2019 feierte Demir mit 16 sein Profidebüt bei Rapid und ein Jahr nach seiner ersten Gala-Vorstellung beim Mercedes-Benz Junior Cup wurde er dort 2020 erneut bester Spieler, gewann diesmal mit den Wienern sogar den Titel. Der einerseits schmeichelnde, andererseits aber eben für junge Spieler niemals förderliche Stempel "österreichischer Messi" begleitete ihn seither, die Ziele waren entsprechend hoch angesetzt: "Zum Beispiel möglichst viele Titel oder sogar die Champions League zu gewinnen. Ganz persönlich habe ich, schon seit ich ein kleines Kind bin, den Traum, eines Tages den Ballon d'Or zu gewinnen", sagte der seinerzeit 17-jährige Demir mal bei Transfermarkt.

Mit 18 wechselte Yusuf Demir zum FC Barcelona

Der Übergang in den Erwachsenenfußball gelang ihm bei Rapid zunächst ganz gut, er bekam früh regelmäßig seine Einsätze, stand in der Startelf und nahm trotz junger Jahre bereits wichtigen Einfluss. Vielleicht hätte es ihm gut getan, länger bei seinem Heimatverein zu bleiben, sich dort in Ruhe noch ein wenig weiterzuentwickeln. Doch dann lockte eben der große FC Barcelona, als er gerade 18 geworden war.

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"Es war mein großer Wunsch, dorthin zu wechseln", sagte Demir kürzlich der Wiener Zeitung. Heute wissen wir alle, dass es nicht funktioniert hat. Das nur darauf zu schieben, dass der Schritt zu einem Weltklub wie Barca schlichtweg zu früh kam, wäre zu kurz gegriffen. Denn es gab eben auch unglückliche Begleitumstände, die seine Lage in Barcelona verkomplizierten.

Denn das seit Jahren klamme Barca steckte bei Demirs Ankunft im Sommer 2021 eben ganz besonders in finanziellen Schwierigkeiten. Sportlich zeigte der Youngster, der vorerst für schlappe 500.000 Euro Leihgebühr von Rapid ausgeliehen wurde, gute Ansätze, bekam immer wieder Chancen und machte seine Sache ganz gut. Doch da gab es eben die Transfermodalitäten, die besagten: Nach zehn Einsätzen würde Barcelona den offensiven Mittelfeldspieler für zehn Millionen Euro Ablöse fest verpflichten müssen.

Yusuf Demirs verhängnisvoller Lattentreffer bei Barca

Ausgaben, die die schuldengeplagten Katalanen allerdings letztlich doch nicht einplanen konnten. Umso bitterer musste Demir erfahren, dass auch persönliche Schicksale im Fußball manchmal Zentimetersachen sind. Ende November 2021 hatte Barca-Legende Xavi, der kurz zuvor das Traineramt von Ronald Koeman übernahm, Demir im Champions-League-Spiel gegen Benfica in die Startelf beordert. Und in Minute 43 hätte der damals 18-Jährige beinahe für drei Punkte gesorgt, allerdings landete sein wunderschöner Schlenzer mit links vom rechten Strafraumeck nicht im Netz, sondern nur an der Latte.

Ein paar Zentimeter tiefer und Barcelona hätte das Spiel möglicherweise gewonnen, wäre damit nach dem 5. Spieltag der Gruppenphase bereits für das Achtelfinale qualifiziert gewesen. Aber weil die Latte Demirs Traumtor im Weg stand, blieb es eben beim 0:0 und Benfica überholte die Spanier, die ihrerseits 0:3 beim FC Bayern verloren, am letzten Spieltag doch noch. Statt Champions League spielte Barca in der Rückrunde nur noch Europa League, wichtige Einnahmen gingen damit flöten. Und daher war kein Geld mehr da, um Demir fest zu verpflichten, weshalb der seinen zehnten Einsatz für seinen Wunschverein nie bekam.

Natürlich ist es müßig, darüber zu spekulieren, wie Demirs Weg sonst ausgesehen hätte. Fakt ist, dass das Kapitel Barca so nach nur einem halben Jahr wieder beendet war, im Januar 2022 kehrte der viermalige österreichische Nationalspieler zu Rapid zurück. Wiederum ein halbes Jahr später zog er für sechs Millionen Euro Ablöse zu Galatasaray weiter, wo er allerdings überhaupt nicht glücklich wurde. "Die Fußballwelt in der Türkei ist ganz anders. Türken sind emotional, fanatisch, impulsiv. Damit habe ich mir schwergetan", sagt der Sohn türkischer Eltern über das Missverständnis Istanbul und betont, er sei "von der Mentalität her Österreicher".

Wie verlief die Karriere von Yusuf Demir seit dem Wechsel zu Galatasaray?

Weil er bei Galatasaray meilenweit entfernt war von einem Stammplatz, ließ sich Demir 2023 an den FC Basel verleihen. Doch unter anderem Verletzungsprobleme machten aus der Hoffnung, seiner Karriere in der Schweiz neuen Schwung zu verleihen, nur das nächste Kapitel eines schleichenden Abstiegs. Auf das verlorene Jahr in Basel folgten eineinhalb weitere verlorene Jahre bei Galatasaray, in der Liga spielte er so gut wie nie. Und nachdem in der ersten Saisonhälfte 2025/26 gerade einmal 29 Süper-Lig-Minuten bei einem Jokereinsatz zusammen kamen, zogen Verein und Spieler eben Anfang Februar 2026 die Reißleine.

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Rapid nahm Demir auf, der unbedingt zurück wollte in die Heimat. Doch die Fitness ließ nach mehreren Jahren mit ganz wenig Spielpraxis logischerweise zu wünschen übrig, weshalb der Heimkehrer zu einer bemerkenswerten Maßnahme bereit war: "Wegen der fehlenden Fitness habe ich in den ersten Monaten von Rapid keinen Cent verlangt", verriet Demir der Wiener Zeitung. Lediglich einen "Kollektivvertrag" habe er bekommen, "damit man angemeldet ist." Und so bezog er, der mit 18 für den FC Barcelona in der Champions League auflief, der bei Galatasaray Millionen verdiente, plötzlich nur noch den Mindestlohn. "Das waren so 1.500 Euro", erzählte Demir.

In den ersten Monaten zurück in Wien machte sich dann auch deutlich bemerkbar, wie viel dem einstigen Supertalent körperlich fehlte. Erst im April machte er sein erstes Spiel, Mitte Mai ging die vergangene Saison dann mit einem enorm unglücklichen Auftritt Demirs zu Ende: Bei einem 0:2 gegen Sturm Graz stand er erstmals seit seiner Rückkehr wieder in Rapids Startelf, musste aber nach nur gut 20 Minuten schon wieder runter. Dass er einen Schuh frustriert vom Platz geworfen hatte und dieser in Richtung des Vierten Offiziellen flog, wertete der Schiedsrichter als Unsportlichkeit und zeigte ihm Rot. "Das war keine Absicht. Ich wollte den Schuh nur rauswerfen und dann ist er in die falsche Richtung gegangen", verteidigte sich Demir.

Yusuf Demir zurück bei Rapid Wien: Bereit für den Karriere-Kickstart 2.0

Mittlerweile kann er darüber lachen. Auch, weil es diese Saison endlich mal wieder rund läuft. "Ich habe hart an mir arbeiten können", erklärte Demir bei Sky, dass er den Sommer über wieder vollständige Fitness erlangte. "Es gab Dinge, die er verändern musste – und wir als Trainer mussten ihm dabei helfen", meinte Trainer Johannes Hoff Thorup im 1899FM-Podcast.

Unter dem Dänen präsentiert sich Demir 2026/27 konstant in Topform, ist beim Tabellenführer der österreichischen Bundesliga absolut gesetzt. In den vergangenen acht Ligaspielen kamen acht Scorerpunkte (vier Tore, vier Assists) zusammen und der Edeltechniker ist nicht mehr nur Unterschieds-, sondern auch Mannschaftsspieler. Er habe "schon Freiheiten in der Offensive, aber die Defensivarbeit kann man nicht verhandeln, die ist wichtig", betonte Demir kürzlich und stellt auf dem Rasen unter Beweis, dass er mit inzwischen 23 "ein neuer Spieler" ist, wie Trainer Hoff Thorup lobt.

"Ich bin mir sicher, dass ich wieder für Furore sorge", hatte Demir schon im Frühjahr angekündigt. Und er ist ja auch immer noch ein junger Spieler, hat trotzdem schon viel erlebt und wirkt so gereift, dass einem Karriere-Kickstart 2.0 nichts im Wege stehen sollte. "Es ist da wie dort Fußball", bringt Demir seine Vergangenheit in Barcelona und seine Rückkehr zu den Wurzeln geerdet in Einklang. "Egal, wie weit du oben warst, du bist dadurch kein besserer Mensch. Man sitzt weiterhin mit seinen Eltern am Tisch. Das hat sich nicht geändert."