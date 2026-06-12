Mit 15 aussortiert, Horrorverletzung auf dem Weg zum Premier-League-Star: In Brasiliens Selecao gibt es einen Mittelfeldspieler, der bei der WM eine große Überraschung werden könnte

Im Alter von 15 Jahren wirbelten Danilos Gedanken durcheinander: Enttäuschung, Wut, Traurigkeit, Unsicherheit und Schuldgefühle. Bahia hatte ihn gerade aus der Jugendmannschaft entlassen, acht Jahre lang hatte er zuvor für den Verein gekickt.

Seine Familie steckte in Geldsorgen – sein Vater nahm sogar einen Kredit auf, um die Trainingsgebühren zu zahlen. Deshalb fühlte sich Danilo als Versager. Entmutigt hängte er die Schuhe an den Nagel.

Vielleicht taugte er nicht dafür, vielleicht war er einfach nicht gut genug. Dego Freitas, ein Trainer des Projekts "Os Deguinhos da Bol", das Fußball nutzt, um benachteiligte Jugendliche zu unterstützen, schaltete sich ein und überzeugte den Jugendlichen hartnäckig, weiterzuspielen.

"Ich sagte ihm, dass es der Traum seiner Familie und mein Traum sei, dass er seiner Familie durch den Fußball helfen könne", erinnerte sich Freitas später in einem Interview mit The Athletic. Freitas organisierte ein Probetraining bei Cajazeiras, einem Zweitligisten. Dort entdeckten Talentscouts von Palmeiras den jungen Spieler und verpflichteten ihn.

"Niemand in Bahia wusste, wie man sein Talent erkennt", sagte Freitas, "aber zum Glück sah Palmeiras, 1.000 Meilen weiter südlich, das Potenzial des Jungen. Er musste den Bundesstaat verlassen, um seinen Traum zu verwirklichen."

Dieser Traum ist nun Wirklichkeit. Als Carlo Ancelotti den 26-köpfigen brasilianischen WM-Kader präsentierte und die Nominierung von Neymar natürlich die Überschriften dominierte, sorgte Danilos Berufung dennoch für Verwunderung – ganz im Stil Ancelottis.

Viele fragten sich: Der 25-jährige Danilo von Botafogo, nur vier Länderspiele in der Vita – wer ist das?

Danilo ist ein moderner Mittelfeldspieler, der auf den Positionen 6, 8 oder 10 spielt und ebenso unermüdlich ist wie sein Idol N'Golo Kante. "Ich erinnere mich an ein Spiel, als Danilo 13 war", sagt Freitas. "Das Spiel ging in die Verlängerung, und Danilo lieferte zwei weitere Vorlagen. Sein Vater flehte mich an, ihn auszuwechseln, doch der Junge weigerte sich, den Platz zu verlassen. Am Ende musste sein Vater ihn vom Platz tragen, weil er zu erschöpft war."

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Danilo und N'Golo Kante liefern sich im Finale der Klub-Weltmeisterschaft 2022 ein Laufduell

Im Vergleich zu den Teenager-Stars Neymar, Vinicius Junior und Endrick gilt Danilo nach brasilianischen Maßstäben als Spätstarter. Als Jugendlicher brauchte er einen Trainer, der sein Talent erkannte, nachdem Bahias Verantwortliche es nicht gesehen hatten. Dieser Mentor war Vanderlei Luxemburgo.

Luxemburgo, einst Cheftrainer von Real Madrid, coachte 2020 Palmeiras. "Wissen Sie, wie ich Danilo entdeckt habe?", erzählt er im Interview mit Jovem Pan. "Bei einem Trainingsspiel zwischen der U20 und der Reserve fiel er mir sofort auf: ein Linksfuß, der überall den Ball eroberte."

"Ein Detail fiel sofort auf: Er spielte den Ball nie seitwärts oder zurück, immer nur nach vorn. Er kontrollierte ihn und beschleunigte das Spiel. Ich dachte: 'Wer ist dieser Spieler?' Ich fragte nach und erfuhr, dass er gelegentlich spielte, aber in der Hackordnung hinter Patrick de Paula stand."

"Ich sagte: 'Hinter Patrick? Er ist besser.' Alle hielten mich für verrückt, denn Patrick war der Star, aber ich war sicher." Luxemburgo beförderte den Mittelfeldspieler kurz darauf in die erste Mannschaft und baute ihn nach und nach in den Spielbetrieb ein: "Mir wurde klar, welches Potenzial er hat. Ich sagte damals, dass Brasilien nur wenige Mittelfeldspieler mit den nötigen Qualitäten für eine Weltmeisterschaft hervorbringt. Doch Danilo besitzt Kraft, Persönlichkeit und fußballerische Intelligenz. Schon damals war klar, dass er weit kommen kann."

Sein Durchbruch gelang unter dem nächsten Trainer, Abel Ferreira, der ihm eine Schlüsselrolle im Mittelfeld gab. Mit Danilo als Anker entwickelte sich Ferreiras Palmeiras zu einer der stärksten Mannschaften der jüngeren brasilianischen Fußballgeschichte.

Zwei Copa-Libertadores-Titel, eine Meisterschaft in der heimischen Liga, ein Copa do Brasil, eine Recopa Sudamericana und ein Campeonato Paulista füllten die Vitrine des Klubs. Danilo erhielt daraufhin seine erste Berufung in die brasilianische Nationalmannschaft, doch es blieb bei einem Testcamp, und er kam nicht zum Einsatz.

Seine Leistungen weckten schließlich das Interesse europäischer Vereine, und Nottingham Forest verpflichtete ihn. Der Verein zahlte 20 Millionen Euro Ablöse und machte ihn damit zum siebtteuersten Verkauf in der Geschichte von Palmeiras.

In Nottingham wurde Danilo rasch zum Liebling von Trainern, Teamkollegen und Fans. Ein Fangesang zu Spandau Ballets "Gold" war nur eine Frage der Zeit. "Danilo-o" nahm die Hymne an. "Als die Fans es zum ersten Mal sangen, kannte ich das Lied nicht", sagt er. "Jetzt spiele ich es ständig in meinem Auto. Es ist großartig und gibt mir das Gefühl, hier zu Hause zu sein."

Umso schmerzhafter war es, dass sich Danilo in der siebten Minute des Premier-League-Auftaktspiels 2024 den Knöchel brach. Die Szene ist beunruhigend: Laken deckten den am Boden liegenden Spieler ab, um die Schwere der Verletzung zu verbergen. Er verlor seinen Stammplatz bei Forest und kämpfte darum, ihn zurückzugewinnen. Also traf Danilo eine Entscheidung.

Er kehrte in seine Heimat zurück und wechselt zu Botafogo – ein Schritt, der wegen der umstrittenen Verbindung zwischen den Klubbesitzern John Textor und Evangelos Marinakis für Diskussionen sorgte. Das Duo führte damals vier Vereine – Botafogo, Lyon, Nottingham Forest und Olympiakos –, die untereinander in drei Jahren neun Transfers tätigten.

Für Danilo war die Rückkehr nach Brasilien dennoch leicht. "Es war sehr schwer, denn ich wollte Forest überhaupt nicht verlassen", sagte er zu GE. "Ich bin in einem Alter, in dem ich in Europa spielen möchte, aber nach der schweren Verletzung verlor ich meinen Stammplatz."

"Ich wollte bei Forest das Blatt wenden, doch im Fußball kann man nicht alles steuern. Ich wollte zur Weltmeisterschaft und dafür spielen."

Bei Botafogo war Davide Ancelotti der Trainer. "Er rief mich an, damit ich bei Botafogo spiele, und sagte, wir würden gemeinsam Geschichte schreiben", erzählt Danilo in einem Interview mit UOL. Ihre Zusammenarbeit dauerte nur eine Saison, in der eine Oberschenkelverletzung den Mittelfeldspieler bremste.

In dieser Saison ist Danilo unter einem neuen Trainer endlich in Topform. Noch nie war er so produktiv: neun Tore und zwei Vorlagen in zwölf Spielen. Diese Form brachte ihm im März verdientermaßen die Rückkehr in die brasilianische Nationalmannschaft ein, fast genau vier Jahre nach seinem letzten Einsatz für die Selecao.

Diesmal ist es Carlo Ancelotti, der Vater seines ehemaligen Trainers bei Botafogo, der Danilo nominierte. "Zuerst war es der Sohn, jetzt ist es der Vater; der Kreis hat sich geschlossen", lacht er. Unter Ancelotti gab er schließlich sein Debüt in der brasilianischen Nationalmannschaft. Nachdem er als Einwechselspieler gegen Frankreich beeindruckte, stand er gegen Kroatien in der Startelf.

Kurz vor der Halbzeitpause wurde Danilos Traum wahr. Nach einer starken Vorarbeit von Vinicius Junior drosch er den Ball in den Winkel - sein erstes Länderspieltor. Nur zwei Monate später wartete er vor seiner Familie: Würde Ancelotti ihn trotz nur 95 Länderspielminuten zur Weltmeisterschaft mitnehmen?

Der Trainer tat es, und Danilo weinte Tränen der Freude. "Bei der Weltmeisterschaft 2010 habe ich die Straßen bemalt und Fahnen aufgehängt", sagt Danilo. Jetzt fährt er selbst zur WM.