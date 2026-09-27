Die Stimmung von Bundestrainer Jürgen Klopp war nach der 0:1-Heimniederlage im Nations-League-Spiel gegen Griechenland erwartbar schlecht, dennoch sah er auch Anlass zur Hoffnung.

"Vieles" habe er seinen Spielern nach Abpfiff in der Kabine mit auf den Weg gegeben, sagte Klopp in der ARD und führte zu seiner bitteren Heimpremiere am Sonntagabend in Augsburg aus: "Es ist Teil des Prozesses. Die Aufstellung, die vielen Wechsel, das geht alles zu 100 Prozent auf meine Kappe. Dass wir tiefstehende Griechen nicht komplett auseinandernehmen, das war klar. Das Spiel heute nicht hoch zu gewinnen oder gar nicht zu gewinnen, damit hätte ich leben können. Verlieren darfst du es aber nicht. Haben wir trotzdem getan."

Im Vergleich zum 1:1 in den Niederlanden am Donnerstag nahm Klopp fünf Wechsel an seiner Startelf vor. Unter anderem begannen Alexander Nübel, Yann Aurel Bisseck und Debütant Bambase Conte anstelle von Marc-Andre ter Stegen, Nico Schlotterbeck und Nadiem Amiri.

Welche Phase hat Jürgen Klopp gegen Griechenland gut gefallen?

"Wir sind eine Woche zusammen, treffen auf einen defensiven Gegner, sind eine neu zusammengewürfelte Truppe - dann müssen wir Abläufe haben", nahm Klopp seine Mannschaft einerseits in Schutz, kritisierte aber gleichzeitig, dass seine Marschrichtung zu selten konsequent auf den Platz gebracht wurde.

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Als Lichtblick hob der neue DFB-Coach die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit hervor, diese seien sein "positives Highlight" gewesen. "Da wussten wir, was der Gegner macht, haben die Mannschaft drauf eingestellt und die Abläufe waren da", lobte Klopp. "Aber danach haben wir es nicht mehr gemacht. Warum, weiß ich noch nicht."

Trotz des misslungenen Starts mit einem Unentschieden und einer Niederlagen aus seinen ersten beiden Spielen an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft blickt Klopp indes weiterhin voller Zuversicht in die Zukunft: "Mir ist ein schlechter Start lieber als ein schlechtes Ende. Alles wird sich zusammenfügen, weil das immer passiert, wenn man die richtigen Dinge tut. Und wir tun die richtigen Dinge."

Was haben die Spieler zur DFB-Niederlage gegen Griechenland gesagt?

Torhüter Nübel bemängelte indes, dass sich seine Vorderleute lediglich "ein oder zwei Chancen" erarbeitet hätten. "Innerhalb des Strafraums kamen wir gar nicht zum Abschluss heute. Wir haben viel Ballbesitz in Zonen, in denen wir ihn nicht brauchen. Die Griechen kontern dann zwei oder dreimal, haben zwei Chancen. Der abgefälschte Schuss geht dann rein. Wir schießen zu wenig aufs Tor und dann wird es schwierig, wenn der Gegner so tief steht", so der Besiktas-Keeper, der sein viertes Länderspiel absolvierte.

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"Es war kein guter Auftritt von uns", zog auch Kapitän Joshua Kimmich ein ernüchtertes Fazit. Man habe sich "schwer getan gegen den tiefen Block. Insgesamt war es zu statisch, nicht kreativ genug", so der Mittelfeldspieler des FC Bayern, der in Minute 74 mit ansehen musste, wie Dimitrios Kourbelis den umjubelten Siegtreffer für Griechenland erzielte. "Wir hatten zu wenig Bewegung, uns ist zu wenig eingefallen. Für mich wäre ein 0:0 gerecht gewesen – dass wir es verlieren, ist dann schon sehr unglücklich", bilanzierte Kimmich.

Der 31-Jährige ist nicht mehr Teil des zweiten von Klopp nominierten Kaders, der die beiden weiteren Nations-League-Partien dieser Abstellungsperiode bestreiten wird. Am Donnerstag kann Deutschland in München gegen Serbien Wiedergutmachung betreiben, am kommenden Sonntag steht das Rückspiel in Griechenland an. Der Europameister von 2004 führt die Tabelle der Gruppe 2 in Liga A der Nations League mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen an, das DFB-Team ist mit einem Zähler Dritter.