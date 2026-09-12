Minnesota Vikings gegen Green Bay Packers LIVE sehen: Online-Stream, TV-Sender und Anstoßzeit

Anstoßzeit für Minnesota Vikings gegen Green Bay Packers

13. Sept. 2026 - 16:25 US Bank Stadium

Die Minnesota Vikings empfangen die Green Bay Packers am Sonntag, 13. September, in der ersten Woche der NFL-Hauptsaison 2026 im U.S. Bank Stadium in Minneapolis, Minnesota. Der Anpfiff erfolgt um 22:25 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Minnesota Vikings gegen Green Bay Packers verfolgen

Das Spiel läuft live auf dem NFL Game Pass bei DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu brauchen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : Ultimate-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats"-Daten direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Minnesota Vikings gegen Green Bay Packers – Mannschaftsnachrichten

Die Minnesota Vikings gehen ohne Verletzungen in ihr Heimspiel der ersten Woche gegen die Green Bay Packers, während die Packers mit mehreren Ausfällen in der Offensive Line und bei Starspielern kämpfen.

Team-News der Minnesota Vikings

Die große Schlagzeile in Minnesota ist die lückenlose Gesundheit. Kein einziger Spieler im aktiven 53-Mann-Kader ist vor dem Sonntag als verletzt eingestuft.

Das Debüt von Kyler Murray: Nach 343 Tagen ohne Pflichtspiel bestreitet Quarterback Kyler Murray sein mit Spannung erwartetes Debüt in der regulären Saison der Vikings. Er wird von einer vollkommen gesunden, erstklassigen Mannschaft umgeben, zu der unter anderem Justin Jefferson, Jordan Addison und Aaron Jones Sr. gehören.

Fortschritte der Rookies: Die Rookies Jakobe Thomas (Safety), Jacob Thomas (Safety) und Caleb Tiernan (Tackle) haben sich von leichten Beschwerden aus der Vorbereitung erholt und nahmen am Freitag wieder voll am Training teil.

Der "Hitman" kehrt zurück: Safety Harrison Smith, sechsmaliger Pro Bowler, verlängerte in der vergangenen Woche seinen Vertrag und startet fest, wodurch die Verteidigung von Brian Flores ihren wichtigsten Spielfeld-Kommunikator zurückerhält.

Team-News der Green Bay Packers

Im Gegensatz dazu kämpfen die Packers von Matt LaFleur mit Personalmangel und Fitnessproblemen, vor allem in der Offensive Line und beim Pass Rush.

Ausfälle in der Elite: Die Packers müssen ohne Edge-Rusher Micah Parsons (Knie) und Running Back Josh Jacobs auskommen, die beide im Auftaktspiel fehlen.

Krise in der Offensive Line: Die Coaches listen den linken Guard Aaron Banks (Knie) und den rechten Tackle Zach Bako-Bewele (Knie) offiziell als "fraglich", weil beide die ganze Woche nur eingeschränkt trainierten. Falls sie ausfallen oder nur begrenzt spielen können, wird es schwer, Jordan Love vor den vielen Blitzen der Vikings-Defense zu schützen. Der linke Tackle Jordan Morgan (Knie) absolvierte am Freitag das volle Training und hat keinen Status.

Schlag für die Defensive Line: Die Coaches stuften Defensive Tackle Warren Brinson (Wade) offiziell als "ausgefallen" ein, weil er die ganze Woche nicht trainieren konnte.

Spielberechtigt: Eine positive Nachricht für Green Bay: Defensive Tackle Javon Hargrave (Knie), Edge Barryn Sorrell (Fuß) und Defensive Tackle Devonte Wyatt (Knöchel) sind alle nicht mehr verletzt und werden spielen.



