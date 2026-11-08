So sehen Sie Minnesota United gegen San Jose Earthquakes mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo Sie möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßen? Dann kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Dienst besorgen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 19:00 Allianz Field

Minnesota United empfängt San Jose Earthquakes im Allianz Field in Saint Paul, Minnesota, zu einem regulären Saisonspiel der Major League Soccer, das für beide Teams in der Western Conference von Bedeutung ist.

Minnesota United geht in guter Form in die Partie: Das Team steht auf Platz zwölf der Western Conference und hat zuletzt zweimal in Folge gewonnen, darunter auswärts mit einem beeindruckenden 3:1 beim Los Angeles FC. Die Mannschaft von Cameron Knowles war in den vergangenen Wochen schwer zu schlagen.

San Jose reist als Tabellendritter der Western Conference nach Minnesota. Für die Platzierung der Earthquakes mit Blick auf die Playoffs steht damit einiges auf dem Spiel. Die Mannschaft von Bruce Arena zeigte allerdings wechselhafte Leistungen: Auf Siege folgten mehrere Unentschieden und eine deutliche Niederlage gegen den FC Dallas.

Die Bilanz der direkten Duelle hat sich zuletzt deutlich zugunsten von Minnesota entwickelt. Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der MLS erzielte Minnesota United fünf Tore gegen San Jose. Dieses Ergebnis dürfte den Earthquakes noch in Erinnerung sein.

In der voraussichtlichen Startelf führt Kelvin Yeboah Minnesotas Angriff an. San Jose setzt derweil darauf, dass Timo Werner in einer voraussichtlich umkämpften Partie im Mittelfeld für kreative Impulse sorgt.

Beide Teams haben auch auf der Bank Qualität. Angesichts der engen Tabellenstände in der Western Conference kann es sich keine der beiden Mannschaften leisten, passiv zu agieren. Lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren, wie Sie dieses MLS-Duell live verfolgen können.

Teamnews und Kader