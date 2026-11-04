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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus

Millionensumme! Harry Kane wird für Ballon d'Or wohl fürstlich entlohnt vom FC Bayern München

Bundesliga
Atletico Madrid - Bayern München
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Bayern München
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H. Kane

Harry Kane darf sich nach dem Gewinn des Ballon d'Or wohl auch über eine nette Summe auf seinem Konto freuen.

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Der Triumph bei der Verleihung des Ballon d'Or hat Harry Kane nicht nur jede Menge Prestige eingebracht, sondern auch eine beachtliche Summe vom FC Bayern München.

Wie die Sport Bild enthüllt, sicherte sich der englische Stürmer bei seiner ersten Vertragsunterschrift im Sommer 2023 eine Klausel, wonach ihm der deutsche Rekordmeister im Falle des Gewinns der wichtigsten Individual-Auszeichnung im Fußball eine Bonuszahlung von über einer Million Euro bezahlen muss.

Kane hatte sich bei der Verleihung Ende Oktober denkbar knapp gegen Kylian Mbappe von Real Madrid durchgesetzt. Auf Platz drei landete Lamine Yamal vom FC Barcelona. Ex-Klub Tottenham Hotspur kassiert hingegen keine zusätzliche Zahlung. Eine entsprechende Vereinbarung wurde, wie bei anderen Transfers dieser Größenordnung nicht unüblich, dem Vernehmen nach nicht getroffen.

Neben der Ballon-d'Or-Klausel erhält Kane dem Bericht zufolge weitere Boni für besondere Verdienste, deren jeweilige Vergütung nicht näher beleuchtet wurde. So kassiere er als Torschützenkönig der Bundesliga - in jedem Jahr seit seinem Wechsel der Fall -, der Champions League (in der Saison 2023/24) und beim Gewinn des Goldenen Schuhs für den Spieler mit den meisten Toren in Europas ab. Die Trophäe hat der 33-Jährige bereits zweimal gewonnen, zuletzt auch für seine 61 Treffer in der vergangenen Spielzeit. Mehrmals hatten die Auszeichnung zuvor nur Gerd Müller und Robert Lewandowski im Trikot der Münchner abgestaubt.

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Harry Kane hat besonderen Plan für Ballon-d-Or-Trophäe

Die Verleihung des Goldenen Schuhs hatten die Bayern kurz vor der Ballon-d'Or-Gala zelebriert und die Veranstaltung international ausgestrahlt, damit dies auch jeder der 100 für die Preisvergabe stimmberechtigten Sportjournalisten auch mitbekam. Mit Erfolg.

"Ich habe ein Trophäen-Zimmer in meinem Haus, wo sie im Moment steht", erklärte Kane gegenüber der Sport Bild und verriet: Ich werde mit dem Klub reden, ob wir den Ballon d’Or nicht ins Bayern-Museum stellen wollen. Ich finde, da gehört er hin. Auch, damit ihn die Fans sehen können."

Derweil steht Kane unmittelbar davor, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Bayern zu verlängern. "Ich würde sagen, es ist eine Frage von Tagen", sagte er bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell bei Atletico in Madrid. Das neue Arbeitspapier soll bis 2029 laufen.

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