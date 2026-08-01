Der FC Barcelona hat sich ein vielversprechendes Talent aus Belgien gesichert - und das offenbar zu einem überraschend hohen Preis.

Wie Barca am Freitagabend offiziell bekanntgab, wechselt Jesse Bisiwu von Club Brügge nach Katalonien. Der Offensivspieler hat einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano zahlt Barca eine stattliche Ablöse in Höhe von 8,5 Millionen Euro an den belgischen Topklub. Zudem habe sich Brügge eine 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung zusichern lassen.

Der Preis für Bisiwu kommt durchaus hoch daher, schließlich hat der 18-Jährige bisher noch kein Erstligaspiel absolviert. 2020 war er als Zwölfjähriger nach Brügge gewechselt und seither dort ausgebildet worden, schon mit 15 hatte er sein Debüt für das B-Team in der zweiten belgischen Liga gefeiert.

Wechsel nach Barcelona: Jesse Bisiwu machte bei der U17-EM 2025 auf sich aufmerksam

Vergangene Saison erarbeitete sich der Linksaußen phasenweise einen Stammplatz im B-Team, kam auf 15 Zweitliga-Einsätze. Zudem lief er für Brügges U19 in der Youth League auf, hier gelangen ihm in acht Spielen drei Tore und ein Assist. Die Belgier schafften es bis ins Finale und verloren dieses erst im Elfmeterschießen gegen Real Madrid, Bisiwu wurde im Endspiel allerdings erst kurz vor Schluss eingewechselt.





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Sein Debüt für Brügges erste Mannschaft war dem belgischen U19-Nationalspieler derweil nicht vergönnt gewesen. "Barca hat sich einen Flügelspieler gesichert, der aufgrund seiner Geschwindigkeit, Robustheit und Dribbelstärke eine glänzende Zukunft vor sich hat", beschrieb der spanische Meister Bisiwu in seiner Transfermitteilung.

International hatte Bisiwu bei der U17-EM im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam gemacht, als er in vier Partien zwei Assists lieferte und mit Belgien das Halbfinale erreichte. Bei Barca soll Bisiwu wohl vorerst in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln, die in der vierten spanischen Liga spielt. Allerdings wird Hansi Flick ihn voraussichtlich auch regelmäßig ins Training des A-Teams dazu holen und den Neuzugang so nach und nach an das hohe Niveau heranführen.