Offiziell: AC Milan schnappt sich Brescia-Talent Sandro Tonali

Heute Morgen war er bereits beim Medizincheck, nun ist der Transfer durch: Youngster Sandro Tonali wechselt von Brescia Calcio zur AC Milan.

Der italienische Top-Klub AC Milan hat Mittelfeldspieler Sandro Tonali (20) von Serie-A-Absteiger Brescia Calcio verpflichtet. Das gaben die Rossoneri am Mittwochabend offiziell bekannt.

Tonali weilte bereits am Morgen zu medizinischen Untersuchungen in der italienischen Metropole. Der Tabellensechste der abgelaufenen Spielzeit leiht das Top-Talent zunächst für eine Gebühr in Höhe von zehn Millionen Euro für ein Jahr aus, sicherte sich jedoch eine anschließende Kaufoption über 15 Millionen Euro. Inklusive diverser Boni kann die Gesamtsumme auf bis zu 35 Millionen Euro steigen.

Bei Milan erhält Tonali die Rückennummer "8", die unter anderem Gennaro Gattuso jahrelang trug.

Milan schnappt sich Tonali: "Wird wesentlichen Beitrag zum Erfolg leisten"

"Wir freuen uns, Sandro in der Rossoneri-Familie willkommen zu heißen", wird der Technische Direktor Paolo Maldini in der offiziellen Mitteilung zitiert: "Als talentierter, junger Mittelfeldspieler wird er nicht nur die Werte der verkörpern, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zum künftigen Erfolg des Klubs leisten".

Für Milan: Tonali sagte Barca und Inter ab

Tonali, der von Kindesbeinen an als glühender Milan-Anhänger gilt, sagte nach Angaben von Brescia-Boss Massimo Cellino sogar dem FC Barcelona und Inter Mailand ab.

Der Rechtsfuß stammt aus der Jugend von Brescia, wo er 2018 zum Profi aufstieg. Für die italienische Auswahl bestritt er bereits drei Länderspiele.

