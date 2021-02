Milan (AC Mailand) vs. Inter Mailand heute: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - die Übertragung des Topspiels auf DAZN

Spitzenspiel in der Serie A: Der AC Mailand und Stadtrivale Inter kämpfen um die Tabellenführung in Italien. Alle Infos zum Duell.

AC Mailand vs. Inter Mailand: Das ewig junge Stadtduell wird in dieser Saison zum Titelduell in der italienischen Serie A. Anpfiff im San Siro ist heute um 15.00 Uhr.

Die Dominanz von Juventus Turin scheint zumindest angekratzt, die beiden Mailänder Traditionsklubs greifen nach dem Titel: Am 23. Spieltag in der Serie A treffen der AC Mailand und Inter Mailand aufeinander, es wird zum Duell um die Tabellenspitze. Vom Platz an der Sonne grüßt pünktlich zum Stadtduell Inter. Das Team von Trainer Antonio Conte zog am vergangenen Wochenende durch einen 3:1-Erfolg gegen Lazio Rom an Milan vorbei.

Die Rossoneri um Zlatan Ibrahimovic hatten zuvor überraschend bei Aufsteiger Spezia Calcio verloren. Inter und Milan trennt vor dem heutigen Spiel nur ein Punkt. Zuletzt waren die Teams vor fast vier Wochen im Pokal aufeinandergetroffen, als es zum Verbalduell zwischen Ibrahimovic und Romelu Lukaku kam.

AC Mailand vs. Inter Mailand, das Topspiel in Italien: Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM. Zudem erfahrt Ihr hier alles zu den Aufstellungen, sobald diese feststehen.

Milan vs. Inter: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG AC Mailand vs. Inter Mailand ANSTOSSZEIT 15.00 Uhr STADION San Siro in Mailand AUSGANGSLAGE 1. Platz: Inter Mailand (50 Punkte)

2. Platz: AC Mailand (49 Punkte)

AC Mailand vs. Inter Mailand: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt das Schlagerspiel aus Italien sehen? Kein Problem. Goal verrät Euch, wer Euch die Bilder liefert.

Milan vs. Inter: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN hält in Deutschland die exklusiven Übertragungsrechte an den Partien der Serie A. Bereits ab 14.30 Uhr beginnt DAZN mit der Vorberichterstattung zum Mailänder Derby, kommentiert wird die Partie von Carsten Fuß und Christian Bernhard.



Bild: Getty Images

Neben der italienischen Serie A und weiterem internationalen Spitzenfußball bietet DAZN noch zahlreichen weiteren Live-Sport. Das Monatsabo kostet 11,99 Euro, das Jahresabo ist für 119,99 Euro zu haben. Empfangbar ist DAZN auf verschiedenen Endgeräten. Am Computer einfach über den Browser, zudem als App für Android, iPhone, Xbox, PlayStation, Smart-TV und TV-Sticks.

Doch wenn Ihr bislang noch nicht bei DAZN registriert seid, könnt Ihr das Spiel sogar kostenlos sehen! Der erste Monat nach Anmeldung ist gratis.

AC Mailand vs. Inter Mailand: Darum kommt das Spiel nicht im TV

Da DAZN die Exklusivrechte an der Serie A hält und kein anderer Sender eine Sublizenz für das Spiel erworben hat, ist das Spiel nicht im TV zu sehen.

Milan vs. Inter: Der LIVE-TICKER bei Goal

Ihr könnt das Spiel selbst nicht sehen, wollt aber dennoch keine wichtige Szene verpassen? Im LIVE-TICKER von Goal seid Ihr genau richtig! Wir berichten ausführlich über das Spielgeschehen, damit Ihr kein Tor, keinen Platzverweis und kein Verbalduell zwischen Romelu Lukaku und Zlatan Ibrahimovic verpasst.

AC Mailand vs. Inter Mailand: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen für das Spiel feststehen, gibt es sie hier an dieser Stelle!