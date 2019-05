"Schlechtester Trainer der KFC-Geschichte" - Uerdingen-Boss tritt böse gegen Ex-Trainer Norbert Meier nach

Der umstrittene Präsident des KFC Uerdingen hat wieder einmal für Aufsehen gesorgt. Er beleidigte Ex-Trainer Norbert Meier in den sozialen Medien.

Präsident Mikhail Ponomarev vom Drittligisten KFC Uerdingen hat in einem Tweet gegen den am 15. März entlassenen Ex-Trainer Norbert Meier nachgetreten. Ponomarev schrieb beim Kurznachrichtendienst: "Mein größter Fehler beim KFC. Der schlechteste Trainer der KFC-Geschichte. Seine letzte Station als Trainer in ."

Meier war Anfang Februar in Uerdingen als neuer Trainer vorgestellt. Zuvor hatte der Aufsteiger Coach Stefan Krämer entlassen, obwohl man auf dem vierten Tabellenplatz lag.

KFC-Momentum Norbert Meier: Mein größter Fehler beim KFC. Der schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte. Der KFC war seine letzte Station als Trainer in Deutschland. — M.Ponomarev@KFC_Vorstand (@KFC_Vorstand) 2. Mai 2019

KFC Uerdingen: Norbert Meier holte nur drei Punkte in sieben Spielen

Meier konnte von den darauffolgenden sieben Partien allerdings keine einzige gewinnen. Uerdingen holte bis zum 15. März nur drei Zähler und rutschte auf den zehnten Tabellenplatz ab. Der Verein zog daraufhin die Reißleine und entließ Meier.

Am 1. Mai hatte sich Ponomarev einen Twitter-Account zugelegt. Auf Anfrage von RP Online bestätigte der Klubchef, dass der Account seiner sei.