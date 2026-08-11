Mikel Arteta soll ein großer Fan sein! FC Arsenal offenbar heiß auf Barca-Star

Der FC Arsenal hat angeblich Interesse an einem Spieler des FC Barcelona, um den es zuletzt auch Gerüchte in Verbindung mit dem FC Bayern München gegeben hatte. Wie die katalanische Zeitung Sport berichtet, haben die Gunners auf der Suche nach einem vielseitigen Verteidiger Jules Kounde ins Visier genommen.

Demnach soll allen voran Trainer Mikel Arteta auf eine Verpflichtung des 27-Jährigen drängen. Der Spanier sei ein großer Fan von Kounde, der sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der rechten Seite agieren kann. Letztere Position führte er zuletzt als Stammkraft von Barca und auch bei der WM für Frankreich aus.

Obwohl der Franzose unter Trainer Hansi Flick in der abgelaufenen Spielzeit fast immer in der Startelf stand, wenn er keine körperlichen Beschwerden hatte, würde sich Barca dem Bericht zufolge bei einem passenden Angebot nicht querstellen. Dem Vernehmen nach soll das Preisschild für Kounde 50 Millionen Euro betragen, der noch einen Vertrag bis 2030 besitzt.

Jules Kounde: Wer ist noch an einem Transfer interessiert?

In den vergangenen Wochen hatte es auch lose Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern an Kounde gegeben, wobei eigentlich kein Bedarf besteht. Josip Stanisic sowie Konrad Laimer sind fest für die rechte Abwehrseite eingeplant und für Sacha Boey wurde noch immer kein Abnehmer gefunden. In der Innenverteidigung gelten Dayot Upamecano und Jonathan Tah als gesetzt, während sich auch ein Verbleib von Min-Jae Kim immer mehr andeutet.

Bei PSG, das laut Sport ebenfalls die Situation von Kounde beobachtet, ist mit Achraf Hakimi ebenfalls hochkarätig auf der rechten Abwehrseite besetzt. Für die Innenverteidigung stehen Trainer Luis Enrique zudem fünf Spieler zur Verfügung. Arsenal muss indes noch längere Zeit auf Jurrien Timber (Leistenverletzung) und William Saliba (Rückenverletzung) verzichten. Mit einer Verpflichtung von Kounde könnte der amtierende Premier-League-Sieger beide Ausfälle auffangen.

Im Falle eines Abgangs von Kounde müsste Barcelona wohl nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Im aktuellen Kader stehen in Hector Fort (20 Jahre alt) und Xavi Espart (19) zwar zwei hochtalentierte Eigengewächse für die Rechtsverteidigerposition zur Verfügung, beiden mangelt es allerdings an internationaler Erfahrung. Während Espart auf erst sechs Einsätze für die Profis kommt, kann Fort immerhin schon 30 vorweisen. Zuletzt war er an FC Elche ausgeliehen, kam allerdings nicht über die Rolle des Reservisten hinaus.



