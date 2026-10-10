Das bayerische Derby startete rasant und zwar mit dem schnellsten Tor der Bundesligageschichte: Robin Fellhauer nutzte einen üblen Ballverlust von Manuel Neuer zur Augsburger Führung nach nur acht Sekunden. Fortan dominierte der FC Bayern und erspielte sich einige Schusschancen, zu einem Torerfolg reichte es aber nicht.

Nach der Pause wurden die Münchner konsequenter. Ein Treffer von Luis Diaz zählte wegen einer Abseitsstellung zurecht nicht (51.), kurz danach netzte Ismael Saibari regelkonform (54.). Aus dem Nichts erzielte Rodrigo Ribeiro die neuerliche Führung für den FCA. Nach zwei zurecht wegen Abseits anerkannten Treffern von Serge Gnabry und Luis Diaz erzielte der eingewechselte Nathaniel Brown das 2:2. Kurz vor Schluss erzielte Gnabry das vierte Münchner Tor, das wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde.

Die Münchner tun sich gegen Augsburg traditionell schwer. In der vergangenen Saison hatte der FCA dem FC Bayern beispielsweise die einzige Saisonniederlage zugefügt. Bereits am Dienstag ist der FCB wieder im Einsatz, dann geht es in der Champions League auswärts in Norwegen gegen Viking Stavanger.

FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Manuel Neuer

Übler Patzer vor dem 0:1. Luis Diaz spielte den Anstoß direkt zu Neuer, der den Ball nur mangelhaft annahm. Fellhauer fing dessen folgenden Pass ab und schoss ins leere Tor. Anschließend war Neuer kaum gefordert, ehe er beim 1:2 mindestens unglücklich wirkte. Calvin Brackelmanns guten Schuss parierte Neuer zwar, lenkte ihn aber genau vor die Füße des Augsburger Torschützen Ribeiro. Note: 5.

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FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Josip Stanisic

Konrad Laimer fehlte, weil er zum zweiten Mal Vater geworden ist. Also begann rechts hinten erneut Stanisic. Engagiert im Zusammenspiel mit seinem Vordermann Michael Olise, über rechts ging lange deutlich mehr als über links. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Dayot Upamecano

Meist aufmerksam bei den flotten Augsburger Kontern. In der 34. klärte Upamecano im eigenen Strafraum stark gegen Ribeiro und bejubelte die Szene entsprechend. Einmal tauchte Upamecano nach einer Ecke gefährlich im gegnerischen Strafraum auf, verpasste aber einen ordentlichen Abschluss. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Jonathan Tah

Insgesamt unauffälliger als sein Nebenmann. Bei der Entstehung des 1:2 attackierte Tah den Initiator Brackelmann nicht energisch genug. Note: 4.

FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Alphonso Davies

Nutzte die Länderspielphase für seine nachträglichen Flitterwochen. Beim 1:2 ließ er den Augsburger Torschützen Ribeiro entwischen, in der Schlussphase setzte er aber einige Akzente. Note: 3,5.

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FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Joshua Kimmich

Kimmichs schwacher Auftritt bei Deutschlands 0:1-Pleite gegen Griechenland in Augsburg hatte große Debatten über seine Rolle im DFB-Team ausgelöst. Neun Tage später kehrte Kimmich mit dem FC Bayern nach Augsburg zurück - und präsentierte sich im Mittelfeldzentrum gewohnt dominant. Viele Ballkontakte und auch mehrere wichtige Defensivaktionen, etwa eine Grätsche in Minute 17. Zudem war Kimmich an der Entstehung des 1:1 beteiligt. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Aleksandar Pavlovic

Im DFB-Team hieß es unter Bundestrainer Jürgen Klopp zuletzt Kimmich oder Pavlovic, beim FC Bayern begannen die beiden wie gewohnt zusammen. Starke Vorlage bei Kanes Lattenschuss in der 45.+5, ansonsten eher durchschnittlich. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Michael Olise

Bemüht und mit vielen Ballaktionen, aber weit weg von der Zauberform, die er vor der Länderspielphase beim FC Bayern und auch bei seinen Einsätzen für Frankreich gezeigt hatte. Note: 4.

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FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Ismael Saibari

Die einzige Startelf-Änderung im Vergleich zum 7:0-Sieg gegen Union Berlin: In Abwesenheit des verletzten Jamal Musiala (Muskelfaserriss) bekam Saibari den Vorzug vor dem wiedergenesenen Serge Gnabry. Zunächst sehr blass. Mitte der ersten Halbzeit musste Saibari nach einem Schlag ins Gesicht behandelt werden. Weckte ihn diese Szene auf? Fortan jedenfalls deutlich munterer. Noch vor der Pause gab Saibari zwei Schüsse ab, dann lieferte er die Flanke vor Diaz' letztlich aberkanntem Treffer, ehe er höchstselbst zum 1:1 traf. Note: 2,5.

FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Luis Diaz

Nach einem schwachen Saisonstart verzichtete Diaz auf die Länderspiele mit Kolumbien. Die zusätzliche Erholung war ihm zunächst nicht anzumerken. Diaz wirkte inkonsequent und etwas verkrampft, ehe er mit einem spektakulären Seitfallzieher zum vermeintlichen Ausgleich traf. An seinem frenetischen Jubel war abzulesen, wie befreiend sich der Treffer für ihn angefühlt haben muss. Das Problem: Wegen Stanisics Abseitsstellung in der Entstehung zählte das Tor nach VAR-Intervention nicht. Sein zweites irreguläres Tor bejubelte Diaz schon gar nicht, weil die Abseitsstellung direkt angezeigt wurde. Wieder war es nicht er selbst, der im Abseits stand, sondern diesmal Davies. Note: 3,5.

FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Harry Kane

Für England erzielte Kane in der abgelaufenen Länderspielphase in vier Spielen sechs Tore. Zurück beim FC Bayern blieb er trotz etlichen Schusschancen torlos. Kane schloss insgesamt achtmal ab und wirkte mit jedem weiteren Fehlschuss verzweifelter. Am nächsten dran an einem Tor war er bei seinem Lattentreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Dafür glänzte Kane immerhin mit zwei Assists bei den Toren von Saibari und Brown. Note: 2,5.

FC Bayern, Noten gegen den FC Augsburg: Einwechselspieler

Nathaniel Brown: Kam in der 67. für Stanisic, reihte sich auf ungewohnter Position rechts hinten ein und traf zum 2:2. Note: 2.

Serge Gnabry: Ersetzte ebenfalls in der 67. Saibari und brachte neuen Schwung. Erzielte wie Diaz zwei Treffer, die wegen Abseitsstellungen aber beide nicht zählten. In der 83. scheiterte Gnabry zudem am Aluminium. Note: 2,5.

Lennart Karl: Kurz vor Schluss für Diaz eingewechselt. Keine Bewertung.

Tom Bischof: Kam für Pavlovic. Keine Bewertung.