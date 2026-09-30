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Michael Olise Bayern Munich 2026-27 home kitGetty
Jonas Rütten

Michael Olise soll regelrecht "Angst" haben: FC Bayern führt wohl klärendes Gespräch mit Superstar

Bundesliga
Bayern München
M. Olise

Die skurrilen Auftritte von Michael Olise in der Öffentlichkeit sollen beim FC Bayern intern immer wieder ein Thema gewesen sein. Nun habe ein klärendes Gespräch stattgefunden.

Wie die Sport Bild berichtet habe dies dazu geführt, dass Olise sich nun stärker bemühen wolle, den Verein auch gegenüber Medien oder bei Marketing- oder Sponsorenterminen positiver zu repräsentieren.

Olise hat sich seit seiner Ankunft in München vor zwei Jahren den Ruf den Spitznamen "Mister Nonchalant" erarbeitet. Bei den Meisterfeiern hielt er sich ausschließlich im Hintergrund auf, spielte sogar auf dem Handy Schach und gab sich explizit teilnahmslos. Auch Interviews mit Journalisten nach Spielen geraten aufgrund seiner Schmallippigkeit regelmäßig zur Farce - wie zuletzt nach dem 5:0-Sieg in der Champions League gegen Bodö/Glimt. Auch kam es bei der Teampräsentation im Sommer zu einem fragwürdigen Abgang inmitten einer Challenge mit zwei Teamkollegen, die Geld für den guten Zweck einbringen sollte.

Um etwaige Imageschäden für Klub und auch Spieler zu vermeiden, sollen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters mit Berater Glen Tweneboah in München zusammengesetzt haben, um nachzuvollziehen, warum sich Olise so bizarr in der Öffentlichkeit verhält. Das Ergebnis dieses Gesprächs soll die Bayern-Bosse positiv gestimmt haben - auch, weil der Spieler selbst intern in Mannschaftskreisen ein gänzlich anderes Verhalten an den Tag legen soll.

Olises Probleme werden wohl auch in der Mannschaft thematisiert

Auch Mitspieler hätten demnach von Olises Attitüden in der Öffentlichkeit Notiz genommen und sähen beim Franzosen ein grundsätzliches Problem, "fremde Menschen an sich heranzulassen", berichtet die Sport Bild. Demnach werde intern sogar "von einer Art Angst" gesprochen, die Olise vor fremden Personen habe und die sich durch die bizarren Auftritte Bahn breche. Olise wolle letztlich keinesfalls arrogant wirken oder ein "Superstar-Gehabe" an den Tag legen.

Nachdem der Verein mit dem 24-Jährigen über dessen öffentliche Auftritte gesprochen hat, bahnen sich weitere Gespräche mit dem Franzosen an. Thema wird dann ein neuer Vertrag sein, den Olise beim FC Bayern unterschreiben soll. Die Verhandlungen dürften sich jedoch schwierig gestalten.

Bislang habe die Spielerseite um Berater Tweneboah noch keine Anstalten gemacht, das noch bis 2029 datierte Arbeitspapier verlängern zu wollen. Die Bayern sollen ihn derweil mit einem neuen Vertrag bis 2032 locken, der Olise bei einer Unterschrift im kommenden Sommer in die Riege der Topverdiener aufsteigen ließe.

Demnach winke Olise bei einem langfristigen Verbleib - wie auch Harry Kane und Jamal Musiala - ein Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro. Sein aktuelles Jahressalär beläuft sich dem Vernehmen nach auf 14 Millionen Euro. Damit erhoffen sich die Bayern dem Bericht zufolge eine rasche Entscheidung von Olise, der andernfalls eine weitere Saison kein Spitzenverdiener wäre.

Michael Olise FC BayernGetty Images

Michael Olise fordert wohl Ausstiegsklausel beim FC Bayern

Allerdings sei aus dem Umfeld des 24-Jährigen zu hören, dass eine Vertragsunterschrift nur bei der Zusicherung einer Ausstiegsklausel erfolgen würde. Eine solche Klausel hatte sich Olise bereits bei Ex-Klub Crystal Palace gesichert, die letztlich der FC Bayern im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro zog. In seinem aktuellen Arbeitspapier gibt es entgegen internationaler Gerüchte in der jüngeren Vergangenheit eine solche Klausel jedoch nicht, wie unter anderem Sportdirektor Max Eberl bestätigte.

Wie hoch die Summe für die festgeschriebene Ablöse, die sich die Olise-Seite wünschen soll, ausfallen würde, kann derzeit nur spekuliert werden. Ein Betrag jenseits der 200-Millionen-Grenze scheint aber alles andere als unrealistisch.

Ersetzt Florian Wirtz Michael Olise beim FC Bayern?

Nach wie vor gelten besonders Real Madrid und der FC Liverpool als höchst interessiert. Sollte es Olise tatsächlich zu einem neuen Klub ziehen, könnte Florian Wirtz abermals Thema in München werden, spekuliert die Sport Bild. Der deutsche Ausnahmespieler tut sich in Liverpool nach seinem 125 Millionen Euro schweren Wechsel noch immer etwas schwer und war bereits vor seinem Abschied gen Liverpool beim FC Bayern heiß begehrt.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung in der Causa Olise dürfte jedoch noch eine Menge Zeit vergehen. Im September gab Eberl aber schon eine Stoßrichtung vor. "Wir sollten bis zum nächsten Sommer wissen, ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht", sagte er gegenüber der Sport Bild.


Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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