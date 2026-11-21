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Richtig schlimm hat es Michael Olise nicht erwischt, trotzdem wird er den Bayern erstmal fehlen.

Der FC Bayern muss am Mittwoch in der Champions League gegen OSC Lille wohl auf Superstar Michael Olise verzichten. Eine lange Zwangspause muss der verletzte Franzose indes nicht einlegen.

Olise war am Freitagabend beim 1:1 gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga nach 45 Minuten ausgewechselt worden. Zuvor hatte sein Knöchel bei einem Pressschlag mit FC-Verteidiger Tom Krauß etwas abbekommen und er verließ die Allianz Arena anschließend auf Krücken. In einer ersten Diagnose sprachen die Bayern von einer "Prellung des Vorfußes", ohne näher auf eine mögliche Ausfallzeit einzugehen.

FCB-Präsident Herbert Hainer sagte am Sonntag am Rande der Jahreshauptversammlung seines Vereins im Münchener BMW Park zur Olise-Blessur: "Alles was ich von unseren Ärzten weiß, ist, dass er nicht lange fehlen wird." Ein Einsatz gegen Lille werde "wahrscheinlich nicht" möglich sein. Für das anschließende Bundesligaspiel gegen den HSV am Samstag könnte es dagegen "vielleicht" reichen.

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Dass Olise angeblich auch am Samstag auf Krücken gelaufen sei und einen Spezialschuh getragen haben soll, müsse laut Bayerns Sportvorstand Jan-Christian Dreesen "nicht zwangsläufig" etwas Schlimmes bedeuten, sondern könne auch einzig eine Maßnahme zur "Entlastung" sein.

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Olise war zuvor auch in der Rede Hainers ein Thema gewesen. "Als Persönlichkeit, lieber Michael, möchte ich dir hier zurufen: Uns ist einer viel lieber, der mit dem Ball am Fuß, anstatt mit dem Mikrofon vor der Nase Ausrufezeichen setzt", sagte Hainer, was die rund 1.900 anwesenden Mitglieder im Saal mit tosendem Applaus quittierten. Der 72-Jährige betonte: "Denn die Fans wünschen sich echte Typen und besondere Charaktere. Auch dir gute Besserung, lass dich nicht verbiegen! Bleib so wie du bist!"

Getty Images

Olise hatte in der Vergangenheit mit wortkargen TV-Interviews immer wieder für Aufsehen gesorgt. Sein Image als "Mr. Nonchalant" gilt durchaus als umstritten. Unter anderem sein Auftritt beim Team-Day des deutschen Rekordmeisters im August hatte für fragende Gesichter gesorgt, als er seine Teamkollegen Jonas Urbig und Lennart Karl bei einer Challenge nach rund 30 Sekunden zurückließ.

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Hainer machte nun nochmals deutlich, dass Olises Auftritte intern aber kein Problem darstellen. Außerdem ging er auf die anhaltenden Spekulationen über einen potenziellen Abgang des Superstars ein. "Ich bin sicher, Michael wird der nächste Kandidat (für den Ballon d'Or; Anm. d. Red.) sein, bei dem uns die Superlative ausgehen. Bei allen Gerüchten um Michael sind wir sehr entspannt. Er hat einen Vertrag bis 2029."