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Die Diskussion um Jamal Musiala sorgt für scharfe Kritik am FC Bayern München.

Der Umgang der Bosse des FC Bayern München mit Jamal Musiala schlägt weiterhin hohe Wellen. Nun hat Ex-Bundesliga-Profi Maik Franz scharfe Kritik geübt. Stefan Effenberg pflichtete ihm bei - und sogar Rio Ferdinand wundert sich.

Der ehemalige Verteidiger von unter anderem Eintracht Frankfurt und Hertha BSC bezeichnete die von den FCB-Bossen angezettelte Musiala-Diskussion in der Sport1-Sendung 'Doppelpass' als "schäbig". Für Franz hat die Handhabung "schon was von Mobbing".

Die Musiala-Debatte hat ihren Ursprung in den Aussagen von Bayern-Patron Uli Hoeneß im 'Sonntags-Stammtisch' des BR, ehe Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in der Abendzeitung nachlegte und Vorstandsmitglied Karl-Heinz Rummenigge am Freitagabend bei Sky nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln noch schärfere Worte fand. "Wenn er nicht wieder der alte Jamal wird, dann müssen wir sprechen - mit der Familie, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich mit Verlaub nicht mehr darstellbar", sagte er. Am Samstag verurteilte sogar die Spielergewerkschaft FIFPRO den Frontalangriff in einem öffentlichen Schreiben mit drastischen Worten.

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Musiala hatte seinen Vertrag im Februar 2025 bis 2030 verlängert und avancierte damit zu einem der Topverdiener in München. Angeblich soll der Nationalspieler jährlich 25 Millionen Euro einstreichen. Kurz darauf folgte eine Horrorverletzung bei der Klub-WM inklusive monatelanger Zwangspause, ehe er in der Vorbereitung auf die aktuelle Saison in zwei Testspielen zusammengebrochen war. Anschließend gab er bekannt, dass ihm eine neurologischen Funktionsstörung mit Absencen, eine Form von epileptischen Anfällen, diagnostiziert wurde.

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Die Vermutung, dass die Musiala-Seite möglicherweise schon vor der Verlängerung von der Erkrankung gewusst habe, wies Präsident Herbert Hainer am Samstag vehement zurück. Die Süddeutsche Zeitung will hingegen erfahren haben, dass es im Sommer zu einer mündlichen Abmachung zwischen Musialas Beratern und dem Verein gekommen sei, wonach vereinbart worden sei, Musialas Vertrag anzupassen, sollte er nicht an seine alten Leistungen anknüpfen können.

Umgang mit Jamal Musiala? "Das so zu tun, ist unfassbar schlecht"

Dass aufgrund von Musialas bewegter Vorgeschichte nun über eine Gehaltsreduzierung diskutiert wird, ist für Franz ein Unding. "Dann sind wir nicht mehr bei Mia san Mia, sondern bei Mia san Money", sagte er und ergänzte später: "Wir reden hier immer noch über einen Menschen. Das sind drei der mächtigsten Menschen im deutschen Fußball und die zerren den in die Öffentlichkeit und legen den unter die Lupe. (...) Vor 20 Jahren hatten wir den Fall Sebastian Deisler."

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Deisler galt einst Jahrhunderttalent in Deutschland, ehe er seine Karriere im Januar 2007 im Alter von 27 Jahren wegen Depressionen beendete, die aus schweren Knieverletzungen und dem enormen Druck des Profifußballs resultierten.

Ex-Bayern-Kapitän Stefan Effenberg, ebenfalls Gast im 'Doppelpass', pflichtete Franz bei: "Grundsätzlich gilt, ein Spieler der verletzt ist, den musst du an die Hand nehmen und schützen in der Öffentlichkeit. Diese Aussagen der Bayern waren katastrophal. Du stellst vieles in Frage. Wir alle wünschen von Herzen, dass er wieder an die 100 Prozent kommt. Ihn dann jetzt so anzuzählen in der Öffentlichkeit – warum? Macht die Tür zu und redet mit dem Spieler und dem Berater. Aber nicht in der Öffentlichkeit." Es helfe "niemandem", einen Spieler in der Öffentlichkeit anzuzählen. "Das so zu tun, ist unfassbar schlecht."

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Allen voran verwundert es Effenberg, dass Hoeneß sich nicht schützend vor den Spieler stellt. "Deswegen irritiert nich das nochmal mehr", sagte der ehemalige Mittelfeldspieler der Münchner: "Früher haben die Bayern bei schwer verletzten Spielern den Vertrag verlängert, um ein Zeichen zu setzen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Bayern bei Musiala tun."

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Bekommt der FC Bayern wegen der Musiala-Debatte Probleme?

Zudem habe der Umgang einen Rattenschwanz zur Folge. "Eigentlich müssen sie sagen: Harry Kane ist verletzt (Syndesmosebandriss, monatelang verletzt; Anm. d. Red.), wir haben gerade den Vertrag verlängert, hoch dotiert übrigens. Wenn er nicht wieder auf 100 Prozent kommt, müssen wir über das Gehalt reden. Das müssten sie eigentlich tun."

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In jene Kerbe schlug auch Franz und prophezeite sogar Probleme in künftigen Vertragsverhandlungen. "Du hast mit Michael Olise vielleicht den nächsten Weltfußballer in deinen Reihen. Der soll auch verlängern und viel Gehalt kriegen. Aber du hast im Hinterkopf: Sollte ich krank werden oder verletz und nicht performen, dann werde ich öffentlich zum Fraß vorgeworfen", sagte er und betonte: "Boah, ich glaube, damit haben sie sich keinen Gefallen getan."

Für Effenberg ist sogar eine öffentliche Entschuldigung "von der Spitze" vonnöten. Rund um die Jahreshauptversammlung am Samstag waren Hainer und Dreesen - in Abwesenheit von Rummenigge und Hoeneß - eher darum bemüht, dem bestimmenden Thema Wind aus den Segeln zu nehmen.

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"Wir alle haben immer die Sorge um den Spieler. Und das haben auch Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder Jan-Christian Dreesen zum Ausdruck gebracht", erklärte Hainer. Es sei nie darum gegangen, "Jamal unter Druck zu setzen", betonte Dreesen: "Wir wünschen uns alle, dass Jamal wieder der alte Jamal wird. Er braucht die Zeit, um zurückzukommen. Die muss er kriegen."

Rio Ferdinand enttäuscht vom FC Bayern München

Gleichwohl schlägt die Thematik aber auch schon außerhalb Deutschlands hohe Wellen. So schrieb die englische Legende Rio Ferdinand auf X: "Bayern München sollte doch besser sein als das hier... Wenn sie aufgrund von Jamals gesundheitlichen Problemen vernünftigere Bedingungen für die Zukunft des Vereins aushandeln wollen, dann sollten sie doch lieber mit ihm und seinem Team sprechen als mit den Medien."

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Der jahrelange Verteidiger von Manchester United und 81-fache Nationalspieler erkenne den FC Bayern nicht mehr wieder. "Diese Situation muss für Jamal schon schwer genug zu bewältigen sein, ohne dass die Medien und Vereinsvertreter öffentlich darüber sprechen. Der FC Bayern gehört zu den Vereinen, die aus der Ferne betrachtet stets eine Klasse und einen Standard an den Tag gelegt haben, die von den meisten bewundert wurden. Leider fühlt sich das in dieser Situation überhaupt nicht wie Bayern München an."

Vonseiten der sportlichen Führung erfährt Musiala indes die volle Unterstützung. "Wir glauben fest daran, dass er die Möglichkeit hat, wieder seine Performance zu erreichen. Wir im Sport haben eine andere Überzeugung", sagte Sportvorstand Max Eberl, angesprochen auf Rummenigges harsche Worte, nach dem Köln-Spiel. Trainer Vincent Kompany betonte, dass Musiala ein "besonderer Spieler" sei und er an ihn glaube. Der Belgier wolle "nicht reinrutschen in diese Diskussion, das mache ich seit zweieinhalb Jahren nicht. Dass bei uns viele Leute sind, die viel gemacht haben für den Verein und ihre Meinung haben, ist völlig okay", sagte er.

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