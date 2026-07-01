In Mexiko wächst die Zuversicht, dass die Fußballstars bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bis zum Ende durchhalten und am 19. Juli den Titel holen.
Die Co-Gastgeber, "El Tri", zählten neben Frankreich und Argentinien zu den einzigen drei Teams, die mit einer makellosen Bilanz in die K.o.-Runde einzogen. Mexiko gewann alle drei Gruppenspiele und kassierte dabei kein Gegentor. Diese defensive Bilanz verteidigte das Team auch im Sechzehntelfinale gegen Ecuador.
Als Gastgeber 1970 und 1986 kam Mexiko jeweils ins Viertelfinale. Das Achtelfinale auf heimischem Boden soll die Mannschaft nun zu einem neuen Erfolg anfeuern.
Als Nächstes trifft die Mannschaft von Javier Aguirre am Sonntag (5. Juli) im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt auf England oder die Demokratische Republik Kongo.
GOAL zeigt Ihnen alle möglichen Wege und Gegner, die Mexiko bis zum WM-Finale am 19. Juli erwarten, und wie Sie Tickets buchen können, um die Mannschaft auf ihrem Weg zum Weltmeistertitel live zu erleben.
Spielplan und Ergebnisse der mexikanischen Nationalmannschaft bei der WM 2026
Datum
Spiel (Anpfiff vor Ort)
Austragungsort
Endstand / Tickets
Donnerstag, 11. Juni
Mexiko gegen Südafrika (13:00 Uhr CST)
Estadio Azteca, Mexiko-Stadt
Mexiko gewann 2:0
Donnerstag, 18. Juni
Mexiko gegen Südkorea (19:00 Uhr CST)
Estadio Akron, Zapopan
Mexiko gewann 1:0
Mittwoch, 24. Juni
Mexiko gegen Tschechien (19:00 Uhr CST)
Estadio Azteca, Mexiko-Stadt
Mexiko gewann 3:0
Dienstag, 30. Juni
Mexiko gegen Ecuador (19:00 Uhr CST)
Estadio Azteca, Mexiko-Stadt
Mexiko gewann 2:0
Sonntag, 5. Juli
Mexiko gegen England/DR Kongo (18:00 Uhr CST)
Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)
Mexikos Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026
Da Mexiko Gruppe A gewann, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es ins Finale am 19. Juli einzieht.
Mexiko trifft im Achtelfinale im Estadio Azteca auf England oder die DR Kongo. Seit der Eröffnung des Stadions im Jahr 1966 hat "El Tri" dort in offiziellen Länderspielen nur zweimal verloren.
Im Viertelfinale könnte Brasilien warten, im Halbfinale Argentinien oder Kolumbien und im Finale Spanien, Frankreich oder Portugal.
Datum (Anstoßzeit vor Ort)
Runde
Austragungsort
Mögliche Paarung
Tickets
5. Juli (18:00 Uhr CST)
Achtelfinale
Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)
Mexiko gegen England oder DR Kongo
11. Juli (17:00 Uhr ET)
Viertelfinale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Spiel 99: gegen den Sieger von Spiel 91
15. Juli (15:00 Uhr ET)
Halbfinale
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 100
19. Juli (15:00 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101
Gruppe A – Endstand
Platz
Mannschaft
Gespielte Spiele
S
U
N
Tore
GEG
Tordifferenz
Pkt
Stand
1.
Mexiko
3
3
0
0
6
0
+6
9
Qualifiziert
2.
Südafrika
3
1
1
1
2
3
-1
4
Qualifiziert
3.
Südkorea
3
1
0
2
2
3
-1
3
Ausgeschieden
4.
Tschechische Republik
3
0
1
2
2
6
-4
1
Ausgeschieden
So kaufen Sie Tickets für die WM in Mexiko
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Angebote eignen sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
WM-Tickets für Mexiko: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9. Juli – 11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Wer gehört zum Kader Mexikos für die WM 2026?
Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Mexiko bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:
Position
Spieler
Aktueller Verein
Torhüter
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Verteidiger
Edson Álvarez
Fenerbahçe
César Montes
Lokomotiv Moskau
Johan Vásquez
Genua
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Mittelfeldspieler
Luis Chávez
Dynamo Moskau
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK Athen
Luis Romo
Chivas / Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas / Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Stürmer
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Mailand
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas / Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
UNAM Pumas
Armando González
Chivas / Guadalajara
Shop: Mexiko – Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026
Mexiko trägt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ein von adidas entworfenes Trikot, das Tradition und Zukunft verbindet.
Das Heimtrikot verbindet Tradition und Zukunft. Ein tiefer Grünton trifft auf aztekisch inspirierte geometrische Muster. Das Design zeigt die Leidenschaft einer Nation, die für Fußball lebt. Es bündelt die Energie, die Generationen von Fans vereint. Im Nackenbereich prangt der Schriftzug "SOMOS MÉXICO" – "Wir sind Mexiko" – eine klare Botschaft von Einheit und Stolz. Markante Schulterstreifen und die adidas-Kühltechnologie verbinden Leistung und Identität.
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